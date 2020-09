Italia Viva, il “debutto” del coordinamento comunale signese: “Così ci vogliamo radicare sul territorio”

SIGNA – Si è svolta ieri sera, presso il circolo Arci Colli Alti a Signa, una cena che ha dato il via ufficialmente al coordinamento comunale di Italia Viva per il Comune di Signa. “In vista delle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre, – si legge in una nota – Italia Viva ha […]

SIGNA – Si è svolta ieri sera, presso il circolo Arci Colli Alti a Signa, una cena che ha dato il via ufficialmente al coordinamento comunale di Italia Viva per il Comune di Signa. “In vista delle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre, – si legge in una nota – Italia Viva ha voluto dare un segnale importante, anche a livello comunale, attraverso l’inaugurazione del coordinamento signese, a sostegno anche dei candidati di Italia Viva per il Collegio 4 di Firenze, in appoggio alla lista di Eugenio Giani, candidato alla presidenza della Regione Toscana”.

“Ringraziamo per averci ospitato – continua il comunicato – il circolo Arci Colli Alti di Signa, anche nella persona della sua presidente Alessandra Mattei, i volontari per il loro prezioso contributo, il sindaco di Signa Giampiero Fossi per la sua presenza istituzionale, l’ex sindaco di Signa Alberto Cristianini, i candidati per il Collegio 4 Luigi Mattei e Simonetta Biagiotti, nonché i numerosi ospiti presenti in sala”. Presentati ufficialmente anche i componenti del comitato: il coordinatore Luca Tognarelli, Alessandra Mattei, Adriano Paoli, Luigi Mattei, Ferdinanda Santini, Daniela Pancani, Daniele Vestri, Florian Sokoli e Luca Gorrone, quest’ultimo attivista politico da 12 anni, funzionario di polizia e impegnato da sempre nel volontariato. Comitato che converge su un obiettivo comune: “Radicare Italia Viva a Signa, sviluppando i temi riformisti promossi dal leader Matteo Renzi e del suo gruppo parlamentare”.

“Abbiamo una sfida molto importante per noi e per le generazioni future, mantenere la Toscana in una governance di centrosinistra, impedendo ai populisti e sovranisti di Salvini e Meloni di “colonizzare” il nostro territorio, rendendolo così meno democratico, evitando forme di giustizialismo e favorendo al contrario una politica garantista, liberare, riformista ed europeista, aperta alle diverse comunità, inclusiva e solidale. Noi di Italia Viva rappresentiamo “la politica del fare”, quella che non strumentalizza il malcontento del popolo per utilizzarlo contro le istituzioni ma al contrario cerca di coinvolgerlo nella strutturazione di ipotesi di cambiamento e strategie risolutive. Non cerchiamo capri espiatori o promuoviamo fenomeni come quelli di ” caccia alle streghe o allo straniero”, al diverso ma bensì sviluppiamo un’ analisi dei fenomeni sociali che ne stanno alla base per cercare di intraprendere soluzioni condivise e di mediazione con le istituzioni nelle situazioni di criticità”.

“Abbiamo una concezione di una società aperta, – continua il comunicato – multiculturale e al tempo stesso rispettosa delle istituzioni, che promuove una legalità “dal basso”, non attraverso la repressione ma che parte da un elemento culturale, educativo e formativo non solo rivolto agli ” addetti ai lavori”, al volontariato, sostenendo il personale delle forze dell’ordine senza mai sostituirsi ad esso. Ci adopereremo per raccogliere le segnalazioni della cittadinanza, avvicinandoci alle diverse categorie professionali, alle esigenze specifiche del territorio e della comunità nel suo insieme, ponendo attenzione alle infrastrutture, al sistema sanitario, al mondo del volontariato, dell’ associazionismo, dello sport, dell’ imprenditoria, agli istituti scolastici, alla sicurezza e alle politiche di inclusione sociale. Con forza e determinazione auguriamo a tutta la coalizione di centro-sinistra e a Italia Viva di ottenere un risultato importante alle elezioni regionali ma anche in divenire, a Signa, affinché anche il nostro coordinamento diventi un punto di riferimento per la cittadinanza”.