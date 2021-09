Italia Viva inaugura il comitato elettorale in via Verdi

SESTO FIORENTINO – Inaugurazione questa mattina 11 settembre del comitato elettorale di Italia Viva per la candidatura a sindaco di Gabriele Toccafondi, il comitato elettorale si trova in via Verdi 106. “Il comitato elettorale inaugurato oggi sarà un luogo di incontro, dialogo, confronto sul programma e sulle idee, perché la politica si fa così. – […]

SESTO FIORENTINO – Inaugurazione questa mattina 11 settembre del comitato elettorale di Italia Viva per la candidatura a sindaco di Gabriele Toccafondi, il comitato elettorale si trova in via Verdi 106. “Il comitato elettorale inaugurato oggi sarà un luogo di incontro, dialogo, confronto sul programma e sulle idee, perché la politica si fa così. – ha detto Toccafondi – Ecco perché abbiamo voluto prendere una sede così grande e in una posizione così centrale”.

“Noi siamo una lista alternativa ai sovranisti e ai populisti, ma anche a chi vuole rimanere fermo e non vuole cogliere occasioni di sviluppo e di lavoro. – ha proseguito Toccafondi – La lista prende il nome proprio da questo presupposto: “Sesto che dice SI!”. Vogliamo, quindi, raccontare e spiegare il nostro programma, le nostre idee sul futuro di Sesto, frutto di un percorso iniziato oltre un anno fa che adesso prosegue in campagna elettorale. Vogliamo ascoltare i problemi, i disservizi, le carenze che cittadini e lavoratori incontrano quotidianamente. A Sesto, infatti, non va tutto bene, non siamo più un’isola felice. Il lavoro manca, i negozi chiudono, il decoro e degrado sono evidenti, il tema sicurezza è reale, i collegamenti con i mezzi pubblici molto carenti, i nidi carissimi, la pulizia lascia molto a desiderare. Insomma, stare immobili, fermi, saper dire solo No, come ha fatto l’ultima amministrazione, non porta niente di buono”.

“Oggi, 11 settembre, – ha aggiunto Toccafondi – è anche l’anniversario del doloroso e tragico attacco alle Torri Gemelle ed è doveroso far memoria di quanto accaduto. A Sesto, invece, l’incuria del comune ha abbandonato a se stesso il monumento in ricordo delle vittime nell’area ex Ginori. Anche da queste cose si comprende cosa succede non occupandosi della città. È un ulteriore motivo per il quale serve una Sesto che possa dire SI!”. Toccafondi ha concluso annunciando l’arrivo a Sesto per la campagna elettorale di ministri ed esponenti nazionali di Italia Viva.