Italia Viva “le ruspe sono comparse sui terreni dell’area Ginori”

SESTO FIORENTINO – “Le ruspe sono comparse da qualche giorno sui terreni dell’Area Ginori e sono già iniziati i primi importanti sradicamenti degli alberi presenti. A prescindere dalle valutazioni che ognuno può avere sulla questione, ci sembra doverosa una riflessione in tal senso, dopo che per mesi esperti in materia ci hanno parlato di un evidente grave danno ambientale se si fosse arrivati a ciò”. Lo afferma in una nota Italia Viva Sesto Fiorentino.

“Italia Viva Sesto Fiorentino è da sempre stata molto realista, – prosegue la nota – capendo fin da subito le difficoltà che ci sarebbero state nel mettere in discussione accordi ormai sottoscritti. Allo stesso tempo ci saremmo aspettati da parte dell’amministrazione (in larga parte analoga a quella che ha sottoscritto gli accordi) maggiore disponibilitá all’ascolto dei cittadini. Non si è neanche provato a capire se ci fossero le condizioni per trovare un compromesso con Unicoop Firenze, dando per scontato che quanto pattuito non sarebbe potuto essere ritrattato. Alla faccia dell’amministrazione ecologista attenta all’ambiente! Speriamo soltanto che da adesso cambino le cose e che ci sia la volontà di intraprendere un percorso condiviso anche coi cittadini, anche e soprattutto per quella parte dell’Area Ginori non interessata dall’intervento attuale per il supermercato. Noi ci saremo sempre col nostro buon senso! Notiamo infine un pressoché nullo peso politico del Pd di Sesto. Per settimane sulla vicenda Ginori hanno detto e scritto di tutto, hanno fatto volantini e conferenze stampa, ipotizzando anche che qualcosa sarebbe potuto cambiare rispetto ai progetti iniziali. Risultato: niente è successo in giunta, in consiglio, in città”.