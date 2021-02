Italia Viva “Nidi gratuiti anche a Sesto Fiorentino”

SESTO FIORENTINO – Nidi gratuiti per le famiglie con figli piccoli? Per Italia Viva è possibile ed è quando sostiene in una nota in previsione delle prossime elezioni amministrative. “Procede l’attività di Italia Viva Sesto Fiorentino di ascolto e di elaborazioni di idee in vista delle prossime elezioni amministrative. – afferma nella nota Francesco Grazzini, […]

SESTO FIORENTINO – Nidi gratuiti per le famiglie con figli piccoli? Per Italia Viva è possibile ed è quando sostiene in una nota in previsione delle prossime elezioni amministrative. “Procede l’attività di Italia Viva Sesto Fiorentino di ascolto e di elaborazioni di idee in vista delle prossime elezioni amministrative. – afferma nella nota Francesco Grazzini, coordinatore provinciale di Italia Viva – Ieri, grazie alla sindaca di San Lazzaro di Savena, Isabella Conti, abbiamo avuto la certezza che asili gratuiti per tutti è possibile. Vogliamo, dunque, che la stessa cosa sia raggiunta dalla prossima amministrazione che guiderà la città”.

“Dal 2017, lo Stato attraverso le regioni distribuisce ai comuni 200 milioni di euro allo scopo di aumentare i posti disponibili e diminuire la retta dei nidi, degli asili e delle sezioni primavera. – prosegue Gabriele Toccafondi, deputato fiorentino di Italia Viva, intervenendo durante l’incontro – Nel 2019 a Sesto sono arrivati 223 mila euro. Come sono state spese queste risorse dal comune di Sesto Fiorentino per venire incontro alle famiglie?”.

“Ringrazio le tante persone collegate, eravamo più di 100 tra i quali tanti genitori con figli piccoli. – conclude Leonardo Pagliazzi, esponente di Italia Viva Sesto Fiorentino – Proseguendo con l’ascolto del nostro territorio, con questo incontro ci siamo voluti concentrare proprio sulle problematiche delle famiglie. Una parte di queste, a causa della crisi economica dovuta alla pandemia, è in grande difficoltà per il pagamento delle rette. Si rischia che tanti bambini rimangano fuori da questo fondamentale percorso educativo. Per noi è stato molto importante ascoltare l’esperienza della sindaca, che voglio ringraziare. Con il suo impegno, in un comune per molti aspetti simile al nostro, ha dimostrato che le “rette 0” sono una possibilità reale. Per noi sarà un punto qualificante per la prossima campagna elettorale”.