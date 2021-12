Italia Viva “Per le scuole servono interventi immediati”

SESTO FIORENTINO – “La Città metropolitana si muova. Siamo contenti che ci sia stato un tavolo riguardante l’istituto superiore Calamandrei tra Città metropolitana, comune di Sesto Fiorentino, Ufficio scolastico provinciale e scuola. Adesso tutte le amministrazioni interessate sanno che alcune aule della succursale e la palestra della sede centrale si allagano tutte le volte che piove. La Città metropolitana dice che per i lavori se ne riparlerà nel 2022, forse entro la fine dell’anno scolastico. Scherziamo? Se piove adesso, si ripara adesso” così Leonardo Pagliazzi, coordinatore di Italia Viva a Sesto Fiorentino ed Ester Pacini, referente per le Politiche Giovanili di Italia Viva Sesto Fiorentino.

“Se piove in una palestra significa che non si fanno attività sia per gli studenti sia per le società sportive nel pomeriggio. Ci dispiace per la società di pallacanestro sestese…. – concludono gli esponenti di Italia Viva – Ci dispiace per gli studenti. La Città metropolitana si dia una mossa ma il comune di Sesto fiorentino dia la possibilità, nel periodo da qui alla fine dei lavori, di far utilizzare alla società sportiva il palazzetto dello sport o un’altra palestra gratuitamente”.