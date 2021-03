Italia Viva “Perché l’astensione del PD al bilancio di previsione del Comune?”

SESTO FIORENTINO – “L’approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte del Consiglio Comunale di lunedì 1 marzo non rappresenterebbe di per sé una notizia inaspettata. Ció che invece risalta agli occhi é il voto di astensione da parte del PD, annunciato pubblicamente dal capogruppo Zambini già domenica scorsa”. E’ quanto si legge in una […]

SESTO FIORENTINO – “L’approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte del Consiglio Comunale di lunedì 1 marzo non rappresenterebbe di per sé una notizia inaspettata. Ció che invece risalta agli occhi é il voto di astensione da parte del PD, annunciato pubblicamente dal capogruppo Zambini già domenica scorsa”. E’ quanto si legge in una nota di Italia Viva.

“Una posizione giustificata dalla ‘necessità di collaborazione’ in questo periodo contrassegnato dal Covid. – prosegue la nota – Ci sembra al contrario che il senso di responsabilità di una forza politica di opposizione avrebbe voluto un atteggiamento di coerenza e di battaglia sul merito, rifiutando posizionamenti tattici di pura convenienza politica; merito sul quale evidentemente il giudizio non poteva che essere negativo, come dimostra il voto contrario delle altre forze di opposizione e come si evince dalla motivazione stessa del voto di astensione. Insomma una posizione difficilmente comprensibile; almeno che non si guardi indietro di qualche giorno e si colleghi la vicenda al recente tavolo tra Falchi e il PD. Sarà soltanto una coincidenza?”