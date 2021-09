Italia Viva presenta i candidati. Toccafondi “volontari nelle associazioni di Sesto”

SESTO FIORENTINO – Provengono dal mondo del volontariato sestese e da esperienze politiche diverse, abitano a Sesto Fiorentino e rappresentano tutti i quartieri: sono i candidati (11 donne e 13 uomini) della lista dii Italia Viva del candidato sindaco Gabriele Toccafondi.

I candidati, spiega Toccafondi “fanno volontariato nelle associazioni di Sesto, spendono il loro tempo per migliorare la loro città”.

“Su 24 candidati – precisa Toccafondi – poco meno della metà non è iscritto a Italia Viva: la nostra volontà è quella di rappresentare tutta Sesto che non si aggrega all’armata Brancaleone che appoggia Falchi, che non si aggrega ai sovranisti di Destra, persone libere e coraggiose. Schiena dritta e testa alta”.

“Nessuno di loro farà il vicesindaco stando il mese di campagna elettorale senza chiedere neanche una preferenza” sottolinea non senza polemica con il PD, Gabriele Toccafondi candidato sindaco di Italia Viva. “Nessuno ha chiesto di fare un passo indietro – prosegue Toccafondi – perchè nessuno si vergogna della scelta fatta. Nessuno ha chiesto di fare il capolista designato, perchè tutti siamo nella solita barca”.

La scelta, spiega il candidato sindaco di Italia Viva, è puntare sulla centralità di Sesto Fiorentino, dove “non va tutto bene – prosegue Toccafondi – non è un’sola felice: attività commerciali chiudono, ci sono sempre meno opportunità di lavoro, nessuno investimento sul turismo, il decoro urbano lascia sempre più a desiderare, la sicurezza è un tema reale, si perdono opportunità e occasioni di sviluppo e crescita”.

Uno dei punti fondamentali, spiega Toccafondi sono le infrastrutture. “Vorremmo partire, più che dall’aeroporto che per noi è importante, – spiega – dal treno. In questo caso serve un sindaco che possa dare qualche pugno sul tavolo in Regione, in Città metropolitana, con Ferrovie dello Stato e al Ministero dei trasporti. Certo se qualcuno si nasconde dietro una tenda e non vuole battere i pugni sul tavolo è difficile far arrivare i treni puntuali”.

La campagna elettorale, spiega Toccafondi, sarà fatta con la presenza dei candidati oltre che sui social. “Ci piace la campagna elettorale come era una volta, avremo una sede aperta tutti i giorni e avremo del materiale con il nostro programma perchè abbiamo idee e faremo iniziative sul territorio: a noi ci piace metterci la faccia”.

Ecco l’elenco dei candidati

Renzo Adami, 70 anni, ingegnere pensionato. Zona Quinto Basso.

Diego Arnone, 52 anni, tecnico aviorifornitore. Consigliere e fondatore dell’Associazione “InPista”. È

un pilota di droni.

Luciano Bartolozzi, 67 anni, imprenditore artigiano alimentare. È nonno di una splendida bambina. Zona sud ferrovia.

Camilla Bertocci, 35 anni, Psicologa-Psicoterapeuta. Responsabile presso struttura Asl in gestione di una cooperativa, volontaria presso Croce Rossa Italiana e Fratres. Zona stazione.

Simonetta Biagiotti, 67 anni, impiegata amministrativa in pensione. Ex consigliera comunale, volontaria Caritas. Residente in zona centro.

Nunzio Biundo, 28 anni, disoccupato. Zona sud ferrovia.

Massimo Bocchetti, 49 anni, imprenditore della ristorazione. Zona Scardassieri.

Marco Boni, 48 anni, barista cameriere. Padre di 3 figlie. Zona Colonnata.

Federica Brunori, 44 anni, impiegata di banca.

Arrigo Canzani, 79 anni, pensionato, volontario in particolare presso la Misericordia. Zona centro/stazione.

Paola Del Vecchio, 68 anni, psicologa, insegnante in pensione, volontaria presso Auser e Acli. Ex consigliera comunale. Zona Quinto Basso.

Francesco Fastellini, 46 anni, architetto libero professionista, sposato e babbo di 3 bambini. Referente locale del Banco Farmaceutico e volontario del Banco Alimentare. Zona stazione/centro.

Stefano Francini, 64 anni pensionato, ex meccanico. Zona Quinto. Paolo Genesio, 39 anni, geometra. Sud ferrovia, zona Scardassieri.

Emanuela Giachetti, 71 anni, insegnante elementare in pensione. Attualmente impegnata con 5 nipoti. Zona Querceto.

Luca Gorrone, 57 anni, pensionato, ex dirigente di polizia. Volontario attivo in varie associazioni no profit. Residente a Quinto Basso/Doccia.

Clara Grugnetti, 74anni, ex bibliotecaria alla facoltà di ingegneria meccanica. Zona sud ferrovia Giovanna Iannoni detta “Gianna”, 72 anni, insegnante in pensione. Zona Cercina.

Enza Marchese detta “Yvonne”, docente di Scienze Naturali, Chimica e Geografia in pensione. Volontaria presso la Misericordia di Quinto. Zona Querceto.

Marcello Massi, anni 73, funzionario Specialista Scientifico del Ministero della Difesa, in quiescenza. Dirigente società no profit atletica Sestese Femminile, volontario Fidal gruppo giudici gara Firenze, volontario Federazione Cronometristi Italiani (Ficr) sezione di Firenze. Zona viale dei Mille.

Isabella Pacciani, 49 anni, dipendente part time dell’Università degli studi di Firenze. Svolge attività di volontariato presso la propria parrocchia. Zona stazione/piazza Ghiberti.

Ester Pacini, 25 anni, designer in disegno industriale, studentessa universitaria al Design Campus di Calenzano. Zona sud ferrovia.

Leonardo Pagliazzi, 39 anni, impiegato bancario, sposato con 2 figli. Zona sud ferrovia/zona Scardassieri.

Paola Poli 58 anni avvocato. Si dedica alla Mediazione. Zona Campo Sportivo.