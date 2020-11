Italia Viva punta sul tema del lavoro

SESTO FIORENTINO – Italia Viva prosegue gli incontri con le altre forze politiche del centrosinistra e per fare il punto sulla situazione si è tenuto anche un incontro online con il deputato sestese Gabriele Toccafondi e con l’assessore regionale Stefania Saccardi.

“Agli incontri – si legge in una nota di Italia Viva – abbiamo sempre ribadito, e continueremo a farlo, la massima disponibilità a parlare di tematiche concrete e di problemi reali, in modo da trovare soluzioni ad una situazione economica molto difficile, che nei prossimi mesi si farà sentire ancora di più sulle spalle delle persone. Dal punto di vista politico non possiamo che partire dalla coalizione, dal programma e dal risultato delle regionali di solo 2 mesi fa, nelle quali a Sesto la coalizione a sostegno di Giani ha vinto con quasi il 60% dei voti. Gli elettori hanno votato per una coalizione con un chiaro programma riformista, con delle parole d’ordine chiare. Per questo siamo rimasti sorpresi dal comunicato congiunto di PD, M5S e Insieme Cambiamo Sesto – Per Sesto Bene Comune dei giorni scorsi. Se veramente c’é la volontà di lavorare per un accordo che coinvolga le forze riformiste del centrosinistra sarebbe auspicabile un dialogo costante e rispettoso di tutte le parti che solo due mesi fa hanno costruito quella coalizione. Noi continuiamo a lavorare, da un lato sulle proposte per Sesto, a partire dal tema del lavoro, fino al turismo e alle infrastrutture che mancano. Dall’altro alla costruzione di una coalizione sinceramente riformista, alternativa alle ricette degli ultimi cinque anni e coerente con l’esperienza vincente delle ultime regionali”.