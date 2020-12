Italia Viva “Quando riaprirà lo sportello contro la violenza?

SESTO FIORENTINO – Italia Viva Sesto Fiorentino chiede quando riaprirà lo sportello contro la violenza domiciliare ed extrafamiliare gestito da Artemisia per conto della Società della Salute Nord Ovest. Lo sportello è stato aperto nel 2015. La richiesta di Italia Viva Sesto Fiorentino è stata formulata durante la riunione online del gruppo politico che si è tenuta domenica scorsa sul tema “La violenza domestica durante il lockdown: come affrontarla”, organizzata da Italia Viva Signa nell’ambito della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne del 25 novembre.

“Lo sportello – ha detto Leonardo Pagliazzi di Italia Viva Sesto Fiorentino – é stato regolarmente aperto nei locali di Felicittà in piazza della Chiesa fino a marzo scorso, quando l’inizio del lockdown e la definizione di particolari protocolli COVID non hanno permesso la prosecuzione del servizio, poiché i locali non erano idonei. Da quel momento Sesto non ha più avuto il suo sportello. Nonostante il grande impegno messo in campo da parte di Artemisia che continua la sua attività a distanza o appoggiandosi a strutture di altri Comuni, é evidente come questa situazione stia generando delle enormi difficoltà, amplificate dal fatto che come dimostrano le statistiche i mesi scorsi hanno registrato un aumento importante di violenze domestiche. Chiediamo perciò all’Amministrazione Comunale che provvedimenti siano stati adottati in questi 9 mesi per risolvere la problematica e come l’assessore e il Sindaco prevedono di muoversi per l’individuazione immediata di nuovi locali, all’interno dei quali Artemisia possa tornare a svolgere il proprio fondamentale servizio sul territorio sestese”. Il consigliere regionale di Italia Viva Maurizio Sguanci si é impegnato ad approfondire la questione cercando di portare avanti il progetto dell’istituzione del Garante Regionale delle Vittime.