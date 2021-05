Italia Viva Sesto Fiorentino “Chiusura Asl per lavori: inammissibile che Sesto resti senza servizi sanitari pubblici”

SESTO FIORENTINO – “La chiusura del presidio Asl di via Gramsci per interventi di riqualificazione e ammodernamento ha colto di sorpresa molti cittadini che senza alcun preavviso si sono sentiti comunicare la notizia”. E’ quanto afferma in una nota Italia Viva Sesto Fiorentino. “Italia Viva Sesto Fiorentino ritiene inammissibile che una città come la nostra […]

“Italia Viva Sesto Fiorentino ritiene inammissibile che una città come la nostra rimanga, seppur temporaneamente, sprovvista di servizi sanitari pubblici essenziali come il prelievo di sangue. – prosegue la nota – Pensiamo soprattutto agli anziani che si vedono privati di tale presidio territoriale e che in molti casi si troveranno in enorme difficoltà a raggiungere i comuni limitrofi per accedere a tali servizi”

“Constatiamo poi per l’ennesima volta la totale mancanza di trasparenza e comunicazione da parte dell’amministrazione comunale nei confronti dei sestesi. – conclude Italia Viva Sesto Fiorentino – E per fortuna che l’assessore comunale alle politiche sociali Camilla Sanquerin riveste anche il ruolo di presidente della Società della Salute zona fiorentina Nord-Ovest! Come evidenziato più volte anche nei mesi scorsi, ci troviamo di fronte a un’amministrazione che sulle tematiche sanitarie dimostra approssimazione e scarsa trasparenza: pensiamo a quanto accaduto presso la RSA San Giuseppe negli ultimi mesi del 2020 oppure allo sportello antiviolenza chiuso durante il primo lockdown dell’anno scorso per mancanza di spazi adeguati. I cittadini sestesi meritano rispetto e hanno il diritto di essere costantemente informati su ciò che concerne la loro realtà, a maggior ragione se questo riguarda servizi essenziali per la comunità”.