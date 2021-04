Italia Viva Sesto Fiorentino conclude il ciclo di incontri Risveglio Sestese

SESTO FIORENTINO – Infrastrutture e attività economiche è stato il tema dell’incontro promosso da Italia Viva Sesto Fiorentino dal titolo “Risveglio Sestese” che ha chiuso il primo ciclo. In totale sono stati organizzati 5 incontri ai quali hanno partecipato oltre 200 persone, mentre sono stati 6 i deputati intervenuti

Nelle due ore e mezzo di dibattito il Vicepresidente del Consiglio Regionale della Toscana Stefano Scaramelli ha fatto il punto sulla questione infrastrutture, mentre la deputata Sara Moretto si é soffermata sulle attività produttive e commerciali e la loro ripartenza post-COVID. “Molti gli operatori sestesi del settore – si legge in una nota di Italia Viva Sesto Fiorentino – che hanno fornito il loro contributo con spunti veramente interessanti: un grande ringraziamento a tutti per la partecipazione. Altro argomento affrontato é stato quello del rapporto tra realtà economiche locali e Università: per Italia Viva Sesto Fiorentino questa rappresenta una tematica imprescindibile per il futuro sestese e per lo sviluppo del territorio. Un ringraziamento quindi va ai rappresentanti universitari per il loro contributo tecnico, con l’auspicio e l’ambizione di poter costruire insieme un percorso di approfondimento nel futuro, ormai non più rinviabile. Il percorso di ascolto, insieme alla campagna di tesseramento 2021, proseguirà domani 24 aprile in Piazza Vittorio Veneto col nostro gazebo”.