Italia Viva Sesto Fiorentino “I giovani si sono raccontati mettendo in evidenza alcune problematiche”

SESTO FIORENTINO – “I giovani sestesi stanno dimostrando di voler partecipare e contribuire con le loro idee alla costruzione del futuro di Sesto”. E’ quanto afferma Italia Viva Sesto Fiorentino che il 17 maggio ha incontrato online alcuni under 40.

“Si é sviluppata una piacevole chiacchierata tra alcuni under 40 sestesi – si legge in una nota di Italia Viva Sesto Fiorentino – che hanno voluto raccontare la loro esperienza in ambito lavorativo, mettendo in evidenza le problematiche da loro riscontrate e condividendo idee sulle quali Italia Viva Sesto Fiorentino svilupperà un’attenta riflessione ed elaborazione. Il tema dell’occupazione giovanile rappresenta uno snodo fondamentale per la ripartenza post-COVID. Un ringraziamento ai giovani coordinatori di Italia Viva che hanno partecipato all’iniziativa: Alice Rossetti coordinatrice regionale Toscana, e Francesco Grazzini coordinatore territoriale Firenze. E un grazie particolare va a Giovanni Ronchi, responsabile territoriale CISL Firenze-Prato, e agli altri esponenti sindacali che ci hanno accompagnato durante l’incontro col loro prezioso contributo da addetti ai lavori”.

“Fino al 31 maggio – conclude la nota – rimane aperto il questionario riservato agli under 40 che ci aiuterà a capire le problematiche e le esigenze dei giovani sestesi. Per richiedere il link al questionario é possibile scrivere un’email all’indirizzo sestofiorentino@sedi-italiaviva.it oppure visitate il profilo Facebook di Italia Viva Sesto Fiorentino. I prossimi appuntamenti saranno col gazebo in via Cavallotti sabato 22 maggio dalle ore 10 alle ore 18 e con l’ultimo incontro online del Risveglio Giovanile di lunedì 31 maggio”.