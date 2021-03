Italia Viva Sesto Fiorentino: incontro sulla scuola e gazebo in piazza

SESTO FIORENTINO – Il tema della scuola è stato affrontato da Italia Viva Sesto Fiorentino, mercoledì in un incontro virtuale dal titolo Risveglio Educativo, in vista della stesura del programma elettorale. “Da questa settimana, così come sarà per i prossimi due incontri di aprile, – si legge in una nota di Italia Viva Sesto Fiorentino […]

SESTO FIORENTINO – Il tema della scuola è stato affrontato da Italia Viva Sesto Fiorentino, mercoledì in un incontro virtuale dal titolo Risveglio Educativo, in vista della stesura del programma elettorale. “Da questa settimana, così come sarà per i prossimi due incontri di aprile, – si legge in una nota di Italia Viva Sesto Fiorentino – l’iniziativa è entrata nella cornice della Primavera delle Idee, lanciata da Matteo Renzi durante l’Assemblea Nazionale di sabato scorso 20 marzo. Abbiamo affrontato il tema scuola col nostro deputato Gabriele Toccafondi, profondo conoscitore del mondo dell’istruzione ma anche della realtà sestese. Valorizzazione del ricco patrimonio educativo, come il Polo Scientifico oltre al liceo Agnoletti, al Calamandrei e alla storica sede dell’Istituto d’Arte, l’ampliamento dell’offerta di nidi e asili con anche l’abbattimento delle tariffe, l’edilizia scolastica, la connessione di queste realtà con il territorio e tante altre sono state le tematiche trattate nel corso della serata.

È stato un dibattito molto partecipato, impreziosito dalle tante domande provenienti dalla platea”.

Sabato 27 marzo dalle 9 alle 13 Italia Viva sarà presente con un gazebo in piazza Vittorio Veneto.