Italia Viva Sesto Fiorentino “Lamentele per il servizio di prelievo del sangue: totale mancanza di progettazione dell’amministrazione Falchi”

SESTO FIORENTINO – “Stiamo raccogliendo in queste ore diverse testimonianze e lamentele in riferimento al servizio di prelievo sangue predisposto in temporanea sostituzione del centro prelievi della Scatola Nera”. E’ quanto si legge in una nota di Italia Viva Sesto Fiorentino sulle proteste delle persone che in questo periodo devono effettuare un prelievo ematico e, […]

SESTO FIORENTINO – “Stiamo raccogliendo in queste ore diverse testimonianze e lamentele in riferimento al servizio di prelievo sangue predisposto in temporanea sostituzione del centro prelievi della Scatola Nera”. E’ quanto si legge in una nota di Italia Viva Sesto Fiorentino sulle proteste delle persone che in questo periodo devono effettuare un prelievo ematico e, a causa del periodo di chiusura della Asl di via Gramsci per lavoro, si devono rivolgere ad altri ambulatori.

“File interminabili – prosegue la nota di Italia Viva Sesto Fiorentino – con ritardi anche di un’ora rispetto all’orario dell’appuntamento e modalità di accettazione non chiare, spesso contrastanti con quanto indicato al momento della prenotazione, sono soltanto due esempi dei disagi riscontrati: tutto ció con l’ulteriore problematica legata al periodo estivo, che costringe le persone, spesso anziane, ad attese interminabili sotto il sole o comunque a temperature molto elevate. È evidente che così non va!”

“La situazione – prosegue la nota – purtroppo non ci meraviglia più di tanto: e’ infatti un’altra conferma della totale mancanza di progettazione e programmazione dell’amministrazione Falchi. È consuetudine inseguire i problemi con interventi emergenziali, invece di prevenirli. E prima o poi i nodi vengono al pettine. Dovrebbe sapere bene il sindaco che “e’ il responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio”. Chiediamo che vengano adottati provvedimenti urgenti per risolvere tali disagi”.