Italia Viva Sesto Fiorentino, “L’assessore Sanquerin dovrebbe ascoltare di più i sestesi”

SESTO FIORENTINO – “Constatiamo che per l’ennesima volta l’amministrazione Falchi si accorge del problema e prende posizione pubblica solo dopo una denuncia politica, nata dalle segnalazioni dei cittadini”. E’ la risposta di Italia Viva Sesto Fiorentino a quanto affermato dall’assessore Sanquerin relativo alla chiusura per lavori della Asl di via Gramsci. “Prima la chiusura del […]

SESTO FIORENTINO – “Constatiamo che per l’ennesima volta l’amministrazione Falchi si accorge del problema e prende posizione pubblica solo dopo una denuncia politica, nata dalle segnalazioni dei cittadini”. E’ la risposta di Italia Viva Sesto Fiorentino a quanto affermato dall’assessore Sanquerin relativo alla chiusura per lavori della Asl di via Gramsci.

“Prima la chiusura del punto prelievi alla Scatola Nera e solo dopo giorni si dice che a breve sarà ufficializzato l’accordo con un privato (senza neppure citarlo). – prosegue Italia Viva – Alla faccia della programmazione! Intanto decine e decine di persone si devono arrangiare e se qualcuno avanza una legittima lamentela, per l’amministrazione comunale si tratta di ‘polemica imbarazzante’. A noi risulta ben più imbarazzante l’inconsistenza politica di Falchi e C. in campo sanitario, a causa della quale Sesto é rimasto tra l’altro uno dei pochi comuni senza un proprio hub vaccinale.Quanto alle considerazioni che l’assessore Sanquerin ci addebita, vogliamo solo ricordarle che sulla salute dei cittadini richiamare alle responsabilità del comune non è né cinismo né speculazione, ma rispetto per i sestesi”.