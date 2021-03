Italia Viva Sesto Fiorentino “Risveglio sestese” per il programma elettorale

SESTO FIORENTINO – “Nel giorno in cui la Regione Toscana ha annunciato l’avvio del bando per le organizzazioni del terzo settore, abbiamo affrontato tante tematiche legate alle politiche per la famiglia e per le categorie più in difficoltà”. Lo afferma in una nota Italia Viva Sesto Fiorentino dopo il secondo incontro online avvenuto ieri 10 […]

SESTO FIORENTINO – “Nel giorno in cui la Regione Toscana ha annunciato l’avvio del bando per le organizzazioni del terzo settore, abbiamo affrontato tante tematiche legate alle politiche per la famiglia e per le categorie più in difficoltà”. Lo afferma in una nota Italia Viva Sesto Fiorentino dopo il secondo incontro online avvenuto ieri 10 marzo, per la scrittura del programma elettorale insieme ai sestesi.

“Uno sguardo attento alle situazioni più complesse, tutt’altro che agevolate dalla pandemia, ha messo in evidenza la necessità di interventi immediati per superare questa fase di estrema difficoltà. – si legge nella nota di Italia Viva – Ma soprattutto sono emersi, anche a seguito di una fase di ascolto dei cittadini, la condivisione e il massimo impegno da parte di Italia Viva per la costruzione di un nuovo modello di welfare generativo. Un sistema cioé basato sull’inclusione, concetto necessario per un’auspicabile responsabilizzazione delle persone che ricevono aiuto; sistema che ha come obiettivo la massimizzazione degli effetti degli interventi a beneficio della collettività. Una comunità dignitosa e premurosa come la nostra deve preoccuparsi di fornire a quote rilevanti della popolazione, rappresentate ad esempio da persone anziane, non solo le necessarie cure e servizi sociali, ma anche la possibilità di sentirsi e rendersi utili per il bene di tutti. Si ringraziano i numerosi cittadini sestesi che hanno partecipato con domande e suggerimenti. Un ringraziamento particolare va alla nostra deputata Maria Chiara Gadda, il cui contributo è risultato fondamentale sotto vari punti di vista. Ad esempio abbiamo potuto apprezzare il punto della situazione sulle politiche per la famiglia portate avanti dal ministro Elena Bonetti, dal Family Act al Piano Parità presentato lunedì in occasione della Festa della Donna, sempre con un focus sulla situazione della nostra Sesto. Il lavoro di approfondimento per il Risveglio Familiare e Solidale proseguirà nei prossimi giorni: sabato saremo col nostro gazebo in Piazza Vittorio Veneto. Il terzo appuntamento del Risveglio Sestese si terrà invece mercoledì 24 marzo con un incontro online sulla questione educativa”.