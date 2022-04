Italia Viva Sesto Fiorentino “Tanta partecipazione all’assemblea degli iscritti”

SESTO FIORENTINO – Sabato 9 aprile durante il mercato Italia Viva Sesto Fiorentino sarà presente con un proprio banchino in piazza Vittorio Veneto. “Lunedì 28 marzo presso il Circolo Arci di Padule si é svolta l’assemblea dei nostri iscritti, che ha visto una bellissima partecipazione da parte di tanti amici, in una serata ricca di […]

SESTO FIORENTINO – Sabato 9 aprile durante il mercato Italia Viva Sesto Fiorentino sarà presente con un proprio banchino in piazza Vittorio Veneto.

“Lunedì 28 marzo presso il Circolo Arci di Padule si é svolta l’assemblea dei nostri iscritti, che ha visto una bellissima partecipazione da parte di tanti amici, in una serata ricca di contenuti politici e importanti riflessioni sull’attività dei prossimi mesi”. Lo afferma, in una nota, Leonardo Pagliazzi, coordinatore di Italia Viva Sesto Fiorentino.

“La presenza del nostro consigliere Gabriele Toccafondi, che ha spiegato dettagliatamente l’attività in Consiglio di questi primi 6 mesi di legislatura, ha permesso di approfondire alcune tematiche di particolare interesse per i cittadini, sulle quali continueremo a prestare la massima attenzione mettendo a disposizione della collettività le nostre idee – prosegue Pagliazzi – Ringraziamo anche il nostro coordinatore metropolitano Tommaso Triberti per la sua presenza e il suo intervento, durante in quale ha voluto ringraziare, come sindaco di Marradi, gli attivisti sestesi di Italia Viva per la solidarietà e la vicinanza dimostrata nei mesi scorsi nei confronti dei lavoratori del marronificio”.

“La nostra attività e presenza costante sul territorio sta determinando in questi mesi una crescita importante dei tesserati, fatto che ci dà sempre più forza e determinazione nel proseguire sulla nostra strada. La prossima settimana – continua Pagliazzi parlando dei prossimi impegni – venerdì 8 aprile alle ore 20, ci ritroveremo tutti insieme a cena con tanti simpatizzanti presso il Circolo Arci di Padule: per informazioni e prenotazioni vi invitiamo a scriverci all’indirizzo email sestofiorentino@sedi-italiaviva.it”.