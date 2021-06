Italia Viva Sesto Fiorentino “Tutto bello e positivo tranne la solita ambiguità del sindaco”

SESTO FIORENTINO – “Tutto bello e positivo, tranne la solita ambiguità del sindaco: sostenuto da cinque anni dai partiti contro Draghi, riceve i risultati della buona amministrazione del governo”. Lo afferma, in una nota Leonardo Pagliazzi coordinatore di Italia Viva Sesto Fiorentino sui finanziamenti per i centri estivi.

“Il governo Draghi ha da poco approvato le tabelle dei finanziamenti per i centri estivi. – prosegue la nota – Arriveranno a Sesto Fiorentino quasi 125 mila euro e di questo non possiamo che essere felici. Questa misura sarà fondamentale per i nostri giovani e giovanissimi, provati da un ennesimo anno di privazioni e di chiusure, e per le loro famiglie. Siamo grati alla ministra Bonetti e al lavoro di Italia Viva per la conferma di questo provvedimento. Tutto bello e positivo, tranne la solita ambiguità del sindaco: sostenuto da cinque anni dai partiti contro Draghi, riceve i risultati della buona amministrazione del governo. Vogliamo solo ricordare che, solo qualche giorno fa, lo stesso sindaco Falchi ha accolto come ospite d’onore in una sua cena di finanziamento elettorale Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana che alla nascita del nuovo esecutivo aveva dichiarato ‘Questo non è il governo dei migliori, è un governo più di destra e che rischia di portare indietro le lancette dell’orologio del Paese’”.

“È imbarazzante notare quanto questa amministrazione abbia un comportamento ambiguo ed ondivago. – conclude Pagliazzi – Da una parte dichiara una cosa, dall’altra si comporta in tutt’altro modo. Come, ad esempio, per l’aeroporto: si dichiara completamente contraria al progetto ma nel frattempo si allea con un partito che a livello regionale sostiene la nuova pista di Peretola. Dove sta la coerenza? Aveva ragione il grande Sandro Pertini quando diceva: ‘La coerenza è comportarsi come si è, non come si é deciso di essere’”.