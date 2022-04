Italia Viva Sesto “Il nostro ruolo è di dare voce ai cittadini che si sono allontanati dalla politica”

SESTO FIORENTINO – “Come ribadito a più riprese nei mesi scorsi, il ruolo di Italia Viva a Sesto è quello di dare voce e rappresentanza ai tanti cittadini che negli ultimi anni si sono allontanati dalla politica, delusi anche dalle scelte della classe dirigente locale”. Lo afferma, in una nota, Leonardo Pagliazzi, coordinatore di Italia Viva Sesto Fiorentino.

“Appena le condizioni lo hanno permesso, ci siamo subito attivati per aumentare i momenti di contatto e dialogo coi sestesi – spiega Pagliazzi – E così lo scorso fine settimana é iniziato con la cena organizzata dagli attivisti di IV Sesto, presso il Circolo ARCI di Padule, a cui hanno partecipato molti amici, iscritti e non; é stata una bellissima serata caratterizzata dalla voglia di stare insieme. Ringraziamo il circolo di Padule per l’ospitalità, gli amici che hanno contribuito alla riuscita della serata e tutti i partecipanti che con la loro vicinanza ci hanno regalato bellissime sensazioni”.

“Sabato mattina eravamo poi in piazza Vittorio Veneto per proseguire il tesseramento 2022 – conclude – Siamo molto contenti e orgogliosi della risposta che sta arrivando dai cittadini. Questo fatto ci dà sempre più forza e determinazione nel proseguire per la strada intrapresa. Per questo nelle prossime settimane intensificheremo ancora di più la nostra presenza sul territorio, disponibili come sempre al dialogo e al confronto”.