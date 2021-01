Italia Viva Signa: “A sostegno di Matteo Renzi, in difesa della libertà e della democrazia”

SIGNA – Il coordinamento di Italia Viva di Signa intende “esprimere solidarietà al segretario nazionale Matteo Renzi, alle ministre Teresa Bellanova, Elena Bonetti e al sottosegretario Ivan Scalfarotto – si legge in una nota – per gli innumerevoli attacchi ricevuti in seguito alle loro dimissioni. Forse è comodo per “la politica” identificare un capro espiatorio, un […]

SIGNA – Il coordinamento di Italia Viva di Signa intende “esprimere solidarietà al segretario nazionale Matteo Renzi, alle ministre Teresa Bellanova, Elena Bonetti e al sottosegretario Ivan Scalfarotto – si legge in una nota – per gli innumerevoli attacchi ricevuti in seguito alle loro dimissioni. Forse è comodo per “la politica” identificare un capro espiatorio, un persecutore anziché ammettere gli errori del governo Conte, le sue mancanze, le sue omissioni, i suoi ritardi nei provvedimenti che andavano intrapresi per il nostro paese. Italia Viva Signa si allinea totalmente alle motivazioni illustrate da Matteo Renzi e alla necessità di intraprendere questa decisione per fare uscire da una condizione di stallo il nostro paese. La pandemia non può più essere un alibi, è necessario uscire dall’immobilismo e rilanciare il nostro paese, investendo soprattutto nel lavoro, nei giovani, nella scuola e nella sanità”.

La decisione di ritirare i ministri “non è come qualcuno, e sono molti, invano intenderebbe fare credere, – continua il comunicato – un atto di irresponsabilità ma al contrario la non disponibilità a colludere con metodi, meriti e provvedimenti sul Recovery Plan che non ci rappresentano. Le motivazioni presentate al presidente Conte sono fondamentali ed espressione di come, anche a livello locale, Italia Viva di Signa intende lavorare sul territorio. Per metodo si intende l’importanza di rispettare i luoghi istituzionali per dibattere temi dirimenti del nostro paese e non certamente privilegiare i social, le conferenze stampa a reti unificate, eludendo così il Parlamento. Si ritiene fondamentale non delegittimare il metodo democratico, ritenendolo secondario rispetto all’emergenza, come per esempio il rispetto delle forme parlamentari e istituzionali. L’utilizzo ridondante dei Dpcm ne sono un altro esempio”.

“Non si può accettare inoltre che da Palazzo Chigi passi la comunicazione “Asfaltiamo Renzi”: poi non ci si sorprenda delle ricadute della comunicazione sul popolo, un po’ come è successo in America. Ci vuole un’etica per fare politica, un rispetto della persona e della sua dignità prima che del politico. Senza queste premesse di base, la politica non è più una causa nobile come deve essere ma viene macchiata dalle “barbarie” del genere umano, come testimoniano anche alcuni post social, di cattivo gusto, pubblicati su tutto il gruppo parlamentare, anche offensivi sulla disabilità. Per quanto riguarda il Recovery Plan è proprio grazie alle pressioni di Italia Viva che si sono potuti raddoppiare i fondi destinati alla sanità (che da 9 miliardi sono arrivati a 20) ma questo, per qualcuno, è soltanto un dettaglio. Resta il fatto che non è stato approvato il MES sanitario che avrebbe potuto aiutare la nostra nazione in un momento così difficile, con i fondi di 36 miliardi che invece per sola ” ideologia” non sono stati inclusi nel Recovery Plan”.

“Irresponsabili, pertanto, non siamo noi di Italia Viva – concludono – che comunque voteremo a favore dei provvedimenti sull’emergenza sanitaria, sui ristori economici e sullo scostamento di bilancio. Irresponsabili sono invece tutti quelli che volevano tollerare lo stallo e l’immobilismo in cui si trova il nostro paese, irresponsabili sono tutti quelli che hanno rifiutato i fondi sul MES, chi approva i documenti senza leggerli e magari senza comprenderli, come è avvenuto nel Recovery Plan, irresponsabile è chi mette la geolocalizzazione in una operazione delicata che riguarda nostri connazionali dopo il loro sequestro in Libia. Irresponsabile è chi spende i soldi dei nostri figli in sussidi e progetti senza visione. Non certamente chi dice la verità e lascia “le poltrone” che molti al contrario tengono strette da anni. In difesa dei nostri ideali, andremo avanti nel nostro progetto politico riformista ma nessuno si deve permettere di darci degli “inaffidabili”, tentando di screditarci sul piano umano e politico. Questa è la linea che porteremo avanti anche sul territorio di Signa. Il rispetto avanti a tutto. Per noi il riformismo è frutto solo di questa premessa di base. Non crediamo che ” i costruttori” risolleveranno il nostro paese, ma troveranno sicuramente certo qualche poltrona. “Non nel mio nome”, come affermato dal nostro segretario Matteo Renzi, e “Non nel nostro nome” come coordinamento di Italia Viva di Signa”.