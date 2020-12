Italia Viva Signa: “Bene il gemellaggio con Puke ma l’amministrazione si è dimenticata dell’ideatore del progetto”

SIGNA – E’ di ieri la notizia dell’ufficializzazione del gemellaggio fra il Comune di Signa e il Comune di Puke, in Albania. Gemellaggio su cui il coordinamento di Italia Viva di Signa intende “fare chiarezza – dicono in una nota – su diversi aspetti. Nel rispetto di una corretta informazione alla cittadinanza italiana e albanese, nonché in linea con la correttezza politica e lo spirito di collaborazione intrapreso fin dalla nascita di Italia Viva a Signa nei confronti dell’ attuale amministrazione comunale, nonché in primis nel rispetto dell’ideatore principale del progetto, esponente del coordinamento di Italia Viva di Signa, Florian Sokoli, dove ha una specifica delega al tema immigrazione, restiamo sorpresi e amareggiati del fatto che quest’ultimo, insieme a una delegazione del nostro partito, non sia stato coinvolto al momento della firma fra i rispettivi sindaci in Comune a Signa. Dal nostro punto di vista, sarebbe stato utile organizzare anche una conferenza stampa con Italia Viva, in presenza dell’ideatore del progetto che tanto si è speso per organizzare il primo incontro nel 2018″. “Quest’ultimo – aggiungono – fu il primo, infatti, che nel 2018 organizzò l’incontro fra l’ex sindaco di Signa Alberto Cristianini e il sindaco di Puke, Gjon Gjonaj. Sarà pertanto nostra premura dare il risalto “che merita” a questo importante progetto che vede avvicinare, anche con l’ausilio di progetti europei, i rispettivi paesi. Confidiamo in una diversa e più stretta collaborazione tra Italia Viva di Signa e l’amministrazione comunale. Il “gemellaggio fra paesi” rientra fra l’altro in un progetto molto più ampio a cui intendiamo dare risalto. E il nostro referente per l’Albania Florian Sokoli per il progetto “Annulliamo la distanza” ne sarà il protagonista”.