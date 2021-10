Italia Viva Signa, incontro fra il coordinatore fiorentino Triberti e il sindaco Fossi: “Vogliamo essere una risorsa per il Comune”

SIGNA – Si è svolto nei giorni scorsi a Signa l’incontro promosso dal coordinamento signese di Italia Viva fra il sindaco Giampiero Fossi e il coordinatore di Firenze e Città Metropolitana di IV, Tommaso Triberti. Un incontro, si legge in una nota, che “ha permesso un sereno confronto sul futuro della città e di illustrare […]

SIGNA – Si è svolto nei giorni scorsi a Signa l’incontro promosso dal coordinamento signese di Italia Viva fra il sindaco Giampiero Fossi e il coordinatore di Firenze e Città Metropolitana di IV, Tommaso Triberti. Un incontro, si legge in una nota, che “ha permesso un sereno confronto sul futuro della città e di illustrare al primo cittadino il nostro ruolo di forza politica e i nostri progetti. Abbiamo confermato la volontà di essere una risorsa costruttiva per la città, condividendo con il sindaco l’urgenza di dare concretezza e attualità al Piano operativo e strutturale per il Comune di Signa”.

“Molti i temi trattati, dalla viabilità all’occupazione, che hanno rivelato tanti punti in comune, anche se alcuni vissuti da angolazioni e con percorsi di realizzazione diversi e ai quali Tommaso Triberti ha dato uno spessore metropolitano nel quale Signa ha un ruolo e una funzione significativa. L’incontro ha aperto la possibilità concreta a una partecipazione attiva e utile di Italia Viva alla vita della stessa maggioranza del consiglio comunale, riducendo una distanza con alcune delle sue forze politiche che è apparsa nel colloquio essere stata alimentata più dalle circostanze che dalle intenzioni. Vedremo come si svilupperanno le premesse costruite in questo sereno dialogo, ma già sembrano promettere una trasparente e costruttiva partecipazione alle scelte che imposteranno il futuro della nostra città e presenti negli obiettivi che sin dall’inizio appartengono alla nostra progettualità politica”.