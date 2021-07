Italia Viva Signa: “Le nostre proposte per il futuro del Comune: bisogna portare anche qui la tramvia”

SIGNA – ll coordinatore metropolitano di Italia Viva, Tommaso Triberti, ha incontrato a Signa i membri del coordinamento signese del partito. “Venire di persona nella nostra città – spiegano in una nota – è stato un gesto in cui ci siamo riconosciuti, perché conferma ancora una volta quella sua volontà e capacità di essere tra la gente e di cercare sempre quel confronto diretto con le persone che caratterizza gli uomini che fanno la bella politica e non la usano e nel quale vediamo riflesse tutte quelle giornate passate agli angoli delle piazze di Signa a parlare con la gente e a illustrare i nostri programmi e progetti”. “Abbiamo aggiornato il nuovo coordinatore metropolitano – continua il comunicato – sulle nostre numerose iniziative: dallo sportello antiviolenza alle campagne di sensibilizzazione contro l’azzardopatia, dal cimitero di Signa alle ultime proposte che abbiamo inviato al Comune per suggerire alcune corrette destinazioni per un utilizzo funzionale dei fondi del Recovery Fund, specialmente in vista di una possibile uscita dall’isolamento politico e geografico di Signa. I tre progetti di riqualificazione inviati al Comune (quelli del centro cittadino, dello stadio del Bisenzio e dell’area Nobel) sono, infatti, insieme alla riqualificazione del cimitero, i primi passi necessari da percorrere nella direzione del potenziamento delle strutture esistenti, come premessa alla necessità di portare la tramvia fino a Signa”.

“Se illustrare la storia del nostro coordinamento non ha richiesto molto tempo, – aggiungono – molto è stato invece necessario per illustrargli la storia della nostra città e delle sue avventure e disavventure politiche, che hanno portato nei decenni a diluire quella Signa che era centro delle attività economiche e culturali della Piana fiorentina fino a farla quasi scomparire rispetto alle realtà vicine. Abbiamo trovato un referente aperto e disponibile a ogni confronto, che ha offerto la propria esperienza e volontà per sostenere anche le future iniziative che il coordinamento di Signa condividerà con gli iscritti e con gli abitanti del territorio. Ricevendo una “corrispondenza” di intenti che ha rinnovato l’entusiasmo del coordinamento signese che, in questi pochi mesi, ha portato Italia Viva di Signa più di una volta alla ribalta dell’opinione pubblica locale e anche della compagine politica, che in più di un’occasione ha fatto proprie idee e progetti nati nello scambio sempre aperto e democratico di idee e opinioni tra i suoi componenti e gli iscritti. L’incontro sarà aggiornato a breve, sia per valutare le modalità di attuazione dei prossimi obiettivi in vista degli impegni e prospettive future della città, sia per avere il privilegio di poter far incontrare ufficialmente Triberti con il sindaco Fossi in questo Suo nuovo, ulteriore, ruolo di guida e riferimento politico del territorio signese”.