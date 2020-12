Italia Viva Signa, l’omaggio a realtà sanitarie e forze dell’ordine attive sul territorio

SIGNA – Il Coordinamento di Italia Viva di Signa ha organizzato una serie di incontri a partire da oggi, lunedì 21, a mercoledì 23 dicembre che vedranno coinvolti i coordinatori e una delegazione del partito che si recherà direttamente in alcune strutture del territorio di Signa e di San Mauro “impegnate direttamente – si legge in una nota – nell’assistenza e nella gestione sanitaria territoriale per l’emergenza sanitaria da SARs Cov-2 e per garantire l’assistenza territoriale e le prestazioni sanitarie specialistiche, per rendere loro omaggio e mostrare la nostra vicinanza per il grande impegno ai responsabili di struttura, ai referenti, agli operatori e ai degenti”.

Gli incontri riguarderanno in particolare la Rsa Monsignor Olinto Fedi a San Mauro, la Misericordia di San Mauro, Casa di Betania a Signa, la Caritas di Signa, la Parrocchia di Signa e la Protezione Civile. Verranno inoltre portati i ringraziamenti e gli auguri per le festività natalizie “all’Arma dei Carabinieri e alla Polizia Municipale che, grazie alla loro professionalità, riescono a salvaguardare un diritto inviolabile previsto dalla Costituzione, ovvero la sicurezza e quindi la tutela della legalità sul territorio. Questi incontri rappresentano non solo un gesto di solidarietà e di gratitudine per l’impegno mostrato sul territorio ma anche e soprattutto l’inizio di un rapporto che Italia Viva Signa intende costruire e intraprendere, allo scopo di analizzare le specifiche realtà e le eventuali relative criticità per poter apportarne un contributo migliorativo”.

Verranno consegnate delle Stelle di Natale, alcuni pandori e panettoni, nonché alimenti di prima necessità da consegnare alle persone in difficoltà, economica ed abitativa: “Ringraziamo il sindaco Giampiero Fossi e l’assessore Marinella Fossi per la disponibilità mostrata e la condivisione dell’ iniziativa”.