Italia Viva Signa, sabato 8 il gazebo nella zona dei Capitelloni. “Vi aspetto con la Primavera delle idee”

SIGNA – Nuovo appuntamento domani, sabato 8 maggio, con il gazebo di Italia Viva Signa. L’appuntamento è dalle 9 alle 13 presso il Centro commerciale “I Capitelloni”, in via dei Macelli, nei pressi della Coop. “Nell’occasione – spiegano dal coordinamento signese di Italia Viva che domani sarà presente al gazebo – sarà possibile effettuare il tesseramento per il 2021 e confrontarsi con tematiche riguardanti il territorio, effettuare segnalazioni e/o criticità da parte della cittadinanza. Vi aspettiamo con le vostre idee o con le vostre proposte per parlarne insieme”.

Fino al 21 giugno, inoltre, prosegue “la Primavera delle idee”, “la vogliamo dedicare – spiegano – alla costruzione della nostra identità: quali sono i punti che caratterizzano le proposte di Italia Viva. Fino ad allora ci incontreremo per aprirci, per ascoltare il Paese, per ascoltare i nostri talenti e le nostre eccellenze, per ascoltare i bisogni. Utilizzeremo questo tempo per organizzare incontri su temi nazionali e territoriali per trarre elementi di condivisione, supporto, stimolo ma anche imparare qualcosa”.