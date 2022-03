Italia Viva Signa: “Si metta la bandiera dell’Ucraina sulla facciata del palazzo comunale”

SIGNA – “La bandiera dell’Ucraina sia esposta sulla facciata del palazzo comunale”: a chiederlo è il coordinamento di Italia Viva Signa che, in questo modo, vuole “sottolineare la vicinanza e solidarietà a tutto il popolo ucraino in queste giornate di profonda angoscia e preoccupazione. Con l’immensa macchina di aiuti che si è messa in moto per fornire quanto più sostegno possibile al popolo ucraino, sono importanti anche piccoli-grandi gesti per rinsaldare sempre più l’unità di intenti che sta guidando il mondo democratico occidentale. Per questo chiediamo l’esposizione della bandiera ucraina, come fra l’altro già fatto in molti altri Comuni. Un gesto per esprimere la vicinanza al popolo ucraino ma anche per il rispetto della libertà e della democrazia, un gesto di solidarietà a un popolo e una nazione aggredita, con un grande e profondo significato”.