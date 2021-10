Italia Viva Signa sui fatti di Roma: “Non è mai stata una manifestazione, gesti che sono ferite alla libertà di tutti”

SIGNA – “La violenza non è mai una “manifestazione”, perché chi la usa non sta comunicando, né condividendo nulla con gli altri”: Italia Viva Signa esprime così la propria condanna dopo quello che è successo sabato scorso a Roma. E ancora: “La violenza uccide la democrazia e quando colpisce una istituzione che tutela i lavoratori […]

SIGNA – “La violenza non è mai una “manifestazione”, perché chi la usa non sta comunicando, né condividendo nulla con gli altri”: Italia Viva Signa esprime così la propria condanna dopo quello che è successo sabato scorso a Roma. E ancora: “La violenza uccide la democrazia e quando colpisce una istituzione che tutela i lavoratori la uccide due volte. Quella di Roma non è mai stata una “manifestazione”, era nient’altro che un atto criminale. Chi non lo dice o addirittura cerca di travisare i fatti è semplicemente un complice di questi delinquenti, perché il concetto più elementare della legalità è la naturale capacità di saper distinguere ciò che è giusto da ciò che non lo è. Italia Viva di Signa si unisce compatta al coro di massima solidarietà alle vittime, dirette e indirette, di questa barbarie, perché questi gesti, come insegna la storia, sono ferite alla libertà di tutti”.