Italia Viva “Soddisfazione per la tranvia fino al centro di Sesto”

SESTO FIORENTINO – L’estensione della tranvia fino al centro di Sesto è salutata con soddisfazione da Italia Viva Sesto Fiorentino. Italia Viva sottolinea che sull’argomento sono stati “gli unici in campagna elettorale ad indicare tale intervento come prioritario per la rinascita della città. Si iniziano ad intravedere i primi effetti delle battaglie di Matteo Renzi e di tutta Italia Viva in Parlamento a favore delle infrastrutture; ora si lavori per ridurre le tempistiche di intervento”.

“L’amministrazione comunale – prosegue la nota – ha anche messo in evidenza come si stia operando per il potenziamento del trasporto ferroviario pendolare sulla tratta Firenze-Pistoia, con la realizzazione di una vera e propria metropolitana di superficie, altro argomento portato alla ribalta da Italia Viva Sesto Fiorentino in campagna elettorale. Auspichiamo che si agisca con ancora più determinazione nelle sedi opportune per arrivare in tempi rapidi, visti anche i binari già esistenti, ad un via libera che potrebbe rappresentare già un passo importante per lo sviluppo e il futuro di Sesto. Prendiamo atto con particolare apprezzamento che le nostre proposte iniziano ad essere ascoltate. Italia Viva fin dalla sua nascita ha sempre messo in primo piano l’importanza del fare, abbiamo ben chiare quali siano le necessità e le priorità per la crescita del nostro territorio”.