Italia Viva: “Succursale Agnoletti di Campi, fra due settimane inizia la scuola e ancora non c’è niente”

CAMPI BISENZIO/SESTO FIORENTINO – “Succursale Agnoletti di Campi: fra due settimane inizia la scuola e non c’è niente, segno di una mancanza di programmazione assoluta”: a dirlo sono Antonella Greco e Gabriele Toccafondi, consiglieri comunali di Italia Viva rispettivamente a Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino. “A luglio – aggiungono – abbiamo appreso della costruzione di aule provvisorie per nove mesi davanti al liceo Agnoletti, a due settimane dall’inizio della scuola non c’è traccia di nessuna opera che assomigli ad una classe, ancorché provvisoria. Confermiamo quanto detto a luglio, sulla vicenda manca una programmazione e questo è inaccettabile perché impatta su ragazzi, docenti e famiglie. Non solo tutto questo costringe un centinaio di ragazzi a frequentare almeno un anno di scuola nei container e di farlo a Sesto, ma a quindici giorni dall’inizio della scuola, di queste classi provvisorie non c’è traccia. Il Comune di Campi Bisenzio, come ha notato Città Metropolitana, ha deciso autonomamente lavori e tempistica e quando si è accorta che almeno tre classi non avevano dove andare si è rivolta a Città Metropolitana, che a fine giugno ha chiesto a Sesto Fiorentino di predisporre i prefabbricati davanti al liceo Agnoletti, che metrocitta pagherà 200.000 euro per 9 mesi. Adesso c’è preoccupazione aggiuntiva per l’inizio della scuola e c’è preoccupazione perché una situazione così la vediamo a quindici giorni dall’inizio della scuola”.