Italia Viva “Sulla piscina del Polo scientifico il Comune si attivi con la Esseci Nuoto”

SESTO FIORENTINO – L’apertura della nuova piscina del Polo scientifico è accolta con favore da Italia Viva che, si legge in una nota “ha più volte evidenziato la necessità di trovare una soluzione per quell’impianto, mettendo in risalto le potenzialità e i benefici che potrebbero scaturirne anche per il territorio sestese”. Italia Viva chiede infatti al Comune “di attivarsi immediatamente per chiedere alla società Esseci Nuoto, che ha ottenuto la gestione della piscina, una convenzione per i residenti nel Comune di Sesto”. “Rimangono – prosegue Italia Viva – poi dei punti interrogativi sulla questione, ai quali speriamo che presto venga data risposta. Innanzitutto ci chiediamo se l’Associazionismo Sestese si sia mosso nei mesi scorsi per provare a ottenere la gestione dell’impianto. E poi, di fronte al progetto della nuova piscina comunale da realizzare con i fondi Pnrr, viene naturale domandarsi se non fosse più logico lavorare sulla ristrutturazione e la copertura dell’impianto del Campus Universitario, in sinergia con l’Università, piuttosto che prevedere una nuova realizzazione con impiego di ingenti risorse finanziarie e, dal punto di vista ambientale, con altro consumo di suolo”.