Italia Viva “Treni in ritardo e persone accalcate nei vagoni. Sindaco fatti sentire!”

SESTO FIORENTINO – Treni in ritardo e persone accalcate nei vagoni. Questa la situazione che descrivono sul social Facebook Gabriele Toccafondi consigliere comunale di Italia Viva e Leonardo Pagliazzi coordinatore di Italia Viva Sesto Fiorentino. “La campagna elettorale è finita ma non termina il nostro impegno per Sesto Fiorentino e per risolvere i problemi che tutti i giorni ci sono. – spiegano Toccafondi e Pagliazzi – Stamani per esempio, alla stazione centrale ancora una volta si è ripetuta la stessa scena: treni in tremendo ritardo, per fare solo un esempio, il treno delle 8 arriva alle 8.30 con gente accalcata tra i vagoni e zero distanza interpersonale! Così non va, non ci siamo, il sindaco deve tutelare chi va a lavoro, a scuola, all’università ed ha bisogno di treni puntuali e non in queste condizioni. Sindaco fatti sentire!”