Its Prime, 25 posti per tecnici informatici a Firenze e provincia

CAMPI BISENZIO – Un’opportunità di lavoro nel mondo dell’informatica e dell’intelligenza artificiale. È quella concessa dal nuovo corso di ITS Prime, l’Istituto tecnico superiore che organizza percorsi formativi biennali post diploma, che spalancano ai giovani le porte del mondo del lavoro in tempi brevi. Il corso si chiama “Digital21“, si svolgerà a Firenze e punta a formare tecnici per lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informatici integrati, ovvero figure altamente qualificate in grado di lavorare nelle aree tecnologiche dell’informatica industriale, della cybersecurity e dell’intelligenza artificiale (AI), per lo svolgimento delle attività di gestione dei sistemi informatici nelle aziende. Il percorso di formazione selezionerà 25 candidati, di età compresa tra 18 e 30 anni e sarà composto da 2000 ore divise in 4 semestri, con 1200 ore di lezioni in aula e attività in laboratorio, ed altre 800 ore di tirocinio in Italia o all’estero. Ogni candidato dovrà essere in possesso di diploma e potrà presentare la domanda di partecipazione (scaricabile dal sito www.itsprime.it) entro il 29 novembre 2021. Tutto il percorso formativo sarà realizzato in stretto raccordo con le imprese del settore, avvalendosi di una docenza composta per il 50% da esperti provenienti dal mondo della produzione, delle professioni e del lavoro, in possesso di una specifica esperienza professionale nel settore.

“Attraverso i nostri corsi cerchiamo di proporre una formazione innovativa, in linea con le esigenze del mercato – spiega Ludovica Fiaschi, presidente di Its Prime – Il successo del nostro modello sta proprio nell’aver collegato il reparto aziendale a quello formativo e, in questo senso, il dato più significativo riguarda la ricaduta occupazionale: il 90% degli studenti che escono dai nostri corsi trova lavoro a un anno dal diploma”.

Le iscrizioni sono già aperte e termineranno alle ore 13 di lunedì 29 novembre 2021. Le domande possono essere scaricate sul sito di ITS Prime (www.itsprime.it) nella sezione “Corsi – Nuovi Corsi”. Per informazioni è comunque possibile chiamare il numero 055.5274948.

Per la partecipazione al corso sarà effettuata una selezione per la verifica dei requisiti richiesti e per la valutazione. Le prove si terranno i giorni 1 e 2 dicembre nella sede operativa di Firenze di ITS Prime, Via Panciatichi, 29 – 50127 Firenze.

Infine per tutto il mese di novembre saranno attivi gli Openday Online (date e link di resgistrazione presenti sul sito di Its Prime) grazie ai quali sarà possibile conoscere nel dettaglio il programma del corso e le tante opportunità occupazionali.