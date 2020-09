Jacopo Cellai (FI) incontra l’Associazione In Pista!: “Il mio è un sì convinto all’ampliamento dell’aeroporto”

FIRENZE – “Sì convinto alla nuova pista di Peretola, un’opportunità irripetibile per lo sviluppo della Toscana e di Firenze. Non possiamo rinunciarvi per ambientalismo spicciolo o ancor peggio per faide intestine a un PD che pende sempre di più verso l’estrema sinistra o tra il Pd e i suoi alleati”. Lo afferma Jacopo Cellai, candidato di Forza Italia nel collegio di Firenze 1. Cellai ha […]

FIRENZE – “Sì convinto alla nuova pista di Peretola, un’opportunità irripetibile per lo sviluppo della Toscana e di Firenze. Non possiamo rinunciarvi per ambientalismo spicciolo o ancor peggio per faide intestine a un PD che pende sempre di più verso l’estrema sinistra o tra il Pd e i suoi alleati”. Lo afferma Jacopo Cellai, candidato di Forza Italia nel collegio di Firenze 1. Cellai ha condotto ieri un incontro con l’associazione In Pista!, nata per difendere le ragioni della nuova pista di Peretola e degli attuali sorvolati. “Applaudo – aggiunge Cellai – al lavoro capillare dell’associazione In Pista! che dalla nascita si sta impegnando concretamente per smontare le falsità propagandate negli anni contro l’aeroporto e per dare voce a tutti i fiorentini, a cominciare dai sorvolati, che vogliono lo sviluppo”.