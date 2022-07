Jacopo, la sua “finestra” è un esempio. E la Mattel regala 1.500 nuovi giocattoli per i bambini più bisognosi

CAMPI BISENZIO – Sesto Fiorentino, Firenze, Signa, Rufina: sono solo alcune – e le abbiamo citate in ordine sparso – delle “finestre” che Jacopo, con la sua famiglia, hanno voluto “aprire” con l’obiettivo di dare una mano a chi, suo malgrado, sta vivendo un momento di difficoltà e magari non può permettersi neanche di acquistare i giocattoli per i propri figli. Jacopo è il figlio di Giampiero Amberti e Nicoletta Corradini e sono loro che lo stanno accompagnando in un percorso di cui non possono che essere orgogliosi. Già, perché partendo proprio da questo concetto, il piccolo Jacopo ha pensato di allestire una finestra dove mettere i giochi che non usa più a disposizione di quei bambini che ne sono sprovvisti. Tutto è partito da Firenze, zona Cure, nel giugno del 2020 e, gradualmente, usando una parola che nella sua accezione positiva ultimamente va molto “di moda”, la “contaminazione” della solidarietà si è estesa ad altri territori.

Come raccontano i suoi genitori sulla pagina Facebook dell’iniziativa, un giorno la “finestra” non è stata più sufficiente e si è allargata con un armadietto, nel quale tanti bambini hanno aggiunto giochi e materiale necessario per la scuola. Così è stata creata appunto l’associazione e il bambino dal cuore grande è stato ricevuto anche dal sindaco di Firenze con tutti gli onori del caso. Inoltre, grazie alla collaborazione con altre realtà del volontariato, sono spuntate tante “finestre” in diversi Comuni per aiutare i bambini più bisognosi, con non solo giochi ma anche libri di scuola e capi di vestiario. Per esempio uno spazio solidale per rimettere in gioco pupazzi e altri giocattoli inutilizzati, ma comunque in buono stato, è stato aperto a Signa, presso la sede dell’Auser, e un altro presto si aggiungerà a Prato.

E nei giorni scorsi è arrivato un altro significativo riconoscimento per Jacopo: Trenino Thomas, il personaggio dei libri di W.V. Awdry e di una serie Tv di successo, ha regalato infatti al bambino una giornata speciale a “Leolandia” per il sentimento di amicizia dimostrato con la sua iniziativa. Così, in collaborazione con Italo Treno e Leolandia, ha premiato Jacopo per la sua generosità con una giornata speciale interamente dedicata a lui e alla sua famiglia nel parco a tema alle porte di Milano. E non è finita qui perché Mattel Italia ha fatto una grande donazione per “La finestra di Jacopo”: 1.500 nuovi balocchi, che saranno ospitati in un magazzino messo a disposizione dal Comune di Rufina in attesa di arrivare nelle case e fare la felicità di tanti bambini.