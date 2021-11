Jobbando Days 2021 chiude con oltre 3500 candidature e mille iscritti

FIRENZE – Oltre 3.500 candidature arrivate agli annunci delle aziende e più di 800 persone hanno seguito i corsi dell’academy dedicati, quest’anno, oltre che al lavoro anche alla sostenibilità. Sono i numeri della VII edizione dei Days, appena conclusa, ma Jobbando non si ferma più.

“Siamo contenti della partecipazione a questo evento che cresce costante- mente” afferma Lapo Tasselli, Presidente dell’Associazione Jobbando. Aumentano i soggetti coinvolti dalle scuole dalle università, dalle associa- zioni di categoria ed ovviamente le imprese e il terzo settore. Ma crescono anche i numeri di una manifestazione anche quest’anno digitale, che non si è fatta mancare tre eventi in presenza: la Run con l’Associazione Lorenzo Guarnieri e Artemisia, il laboratorio con gli studenti per individuare i lavo- ri del futuro, proprio a Nana Bianca, dove il futuro si mastica tutti i giorni e il tradizonale appuntamento di networking tra tutti i soggetti partecipanti all’evento.

Oltre 3.500 alle candidature pervenute agli annunci delle aziende presenti, sono state più di 1.000 le persone iscritte al sito Jobbando che hanno potu- to usufruire di tutti i servizi messi loro a disposizione gratuitamente. Più di 800 le persone che hanno seguito i corsi dell’academy, che quest’anno ha affiancato ai temi tradizionali della ricerca del lavoro anche quelli legati alla sostenibilità.

“Siamo soddisfatti soprattutto per la qualità dei contenuti prodotti – conti- nua Tasselli – che resteranno disponibili su tutti i nostri canali web e so- cial”.

30 e più gli eventi proposti in questa settimana tra cui spiccano le intervi- ste all’Assessora Monni sulle politiche regionali legate all’ambiente, il backstage del meeting di Rimini raccontato dalla voce del suo presidente Bernhard Scholtz, un focus sul turismo sostenibile nella tavola rotonda tra l’Assessora del Comune di Firenze Cecilia del Re e Teresa Agovino, la te- stimonianza di Giovanni Bruno, presidente del Banco Alimentare sui 30 anni di attività della fondazione.

“Jobbando sempre di più è un evento in cui si impara a cercare lavoro e a trovare candidati ideali, un osservatorio su cosa accadrà nel prossimo futu-ro” afferma Tasselli. Ed in questa direzione sono andati gli interventi di In- vitalia sulle misure per sviluppare lavoro al sud, di Simone Cappelli, Diri- gente dell’area lavoro della Regione Toscana che ha presentato il futuro dei centri per l’impiego, dell’onorevole Gabriele Toccafondi che ha parlato dei nuovi ITS, per concludere con Marcella Mallen, Presidentessa Asviss, che ha illustrato le opportunità della sostenibilità.

“Abbiamo così tanti spunti che Jobbando proseguirà con il progetto onthe- go fin dalla prossima settimana – conclude Tasselli – in modo da consentire a chi non avesse potuto usufruirne di vedere tutti i contributi che abbiamo raccolto” come la visione futuristica emersa dal Barcamp dove Marina Sa- lamon, Silvia Rolandi di Slow food, Federico Garcea di Treedom, Elena Cappellini di Irpet e Francesca Vecchioni di Diversity hanno illustrato il mondo del lavoro che sarà.