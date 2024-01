“Kappuccetto Rosso”, dal format “Fiabe Jazz” uno spettacolo esilarante per grandi e bambini

LASTRA A SIGNA – “Kappuccetto Rosso”, dal format “Fiabe Jazz”, è uno spettacolo esilarante per grandi e bambini, che andrà in scena al Teatro delle Arti venerdì 26 gennaio alle 21. Con “Teatro per tutti”, la speciale promozione per tutte le generazioni, un ingresso a 8 euro per gli adulti con bambini sotto i 12 […]

LASTRA A SIGNA – “Kappuccetto Rosso”, dal format “Fiabe Jazz”, è uno spettacolo esilarante per grandi e bambini, che andrà in scena al Teatro delle Arti venerdì 26 gennaio alle 21. Con “Teatro per tutti”, la speciale promozione per tutte le generazioni, un ingresso a 8 euro per gli adulti con bambini sotto i 12 anni. “Fiabe Jazz” è infatti un format/spettacolo di teatro e musica prodotto dal Teatro Popolare d’Arte e ideato da Roberto Caccavo e Francesco Giorgi, che trasporta bambini e adulti nel mondo della fantasia. In “Kappuccetto” Rosso, la fiaba viene completamente stravolta in chiave teatrale e musicale dall’ironico trio di Fiabe Jazz (Roberto Caccavo, Niccolò Curradi e Francesco Giorgi), accompagnato dalla musica dei Fratelli Marelli (Pedro Judkowski e Lorenzo Lucci). Idea portante è il concetto di imprevisto che rende, nel bene e nel male, più avventuroso il viaggio: esattamente come quando si è a bordo di una mongolfiera in balia delle correnti d’aria, noi possiamo solo decollare o atterrare, la direzione la decidono il vento, il fato e l’imprevisto. Come nel jazz la variazione sul tema principale è di vitale importanza anche dello spettacolo, in cui musica e racconto variano attraverso il coinvolgimento del pubblico senza però mai perdere di vista il tema principale. “Fiabe Jazz” è un gioco di immagini, suoni e parole che ha già conquistato migliaia di spettatori piccoli e grandi con un format originale brillante, comico, surreale, imprevedibile. È un caleidoscopio della fantasia manovrato dal pubblico, è spostare l’accento sull’importanza della creatività come mezzo che va oltre ogni imprevisto. Su un palco semi vuoto gli attori e la band rock ‘n’ swing Fratelli Marelli, faranno rivivere a celebre fiaba, attraverso situazioni comiche esilaranti e utilizzando solo qualche parrucca e pochissimi oggetti scenici. Info: biglietteria@tparte.it – 055 8720058 – Sms / WhatsApp 371 1152940 – www.teatropopolaredarte.it.