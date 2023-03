Karate. Buoni risultati per l’Aks Sesto al Memorial Sodero

SESTO FIORENTINO – L’Accademia Karate Shotokan di Sesto Fiorentino ha partecipato nell’ultimo weekend al Memorial Sodero in Friuli Venezia Giulia, una competizione di grande prestigio. L’Accademia Karate Shotokan ha portato a casa 9 medaglie e si è aggiudicato il primo posto nel medagliere per club. Gli atleti sestesi hanno dato il massimo in ogni match, […]

SESTO FIORENTINO – L’Accademia Karate Shotokan di Sesto Fiorentino ha partecipato nell’ultimo weekend al Memorial Sodero in Friuli Venezia Giulia, una competizione di grande prestigio. L’Accademia Karate Shotokan ha portato a casa 9 medaglie e si è aggiudicato il primo posto nel medagliere per club. Gli atleti sestesi hanno dato il massimo in ogni match, così l’AKS è riuscita a distinguersi grazie all’eccezionale lavoro di squadra e all’impegno costante dei suoi atleti, supportati dal maestro Leonardo Marchi e dal coach Nicola Piccolomini. Nella specialità Kumite, Leonardo Ulqinaku, Alan Zecchino e Lucia Metti hanno dominato la scena, portando a casa l’oro in tutte e tre le categorie. Anche nella specialità kata, l’AKS ha ottenuto risultati eccellenti con Marta Andreini, Riccardo Fioravanti e Marco De Meo che hanno vinto l’oro.

Il successo non si è limitato alle medaglie d’oro: Antonio Mattera ha conquistato l’argento mentre Ilaria Paoletti e Tommaso Acquaioli hanno aggiunto il bronzo al medagliere del club. “Siamo molto orgogliosi di questi risultati. – dice il Maestro Leonardo Marchi – Questo successo è frutto del duro lavoro e della costante determinazione di ogni singolo membro della squadra. Siamo una grande famiglia e lavoriamo insieme per raggiungere obiettivi comuni. Questo risultato ci dà ulteriore motivazione per continuare a lavorare ancora più duramente”. “Siamo riusciti a distinguerci grazie alla sinergia e alla collaborazione tra i nostri atleti, – dice il coach Nicola Piccolomini – ma anche grazie alla grande competizione portata dai club stranieri che hanno partecipato. Questo successo è una grande soddisfazione per tutti noi”. Il lavoro di squadra, l’impegno costante e la determinazione dei suoi atleti hanno portato a una vittoria rilevante per il club. L’AKS si conferma così come uno dei migliori club di Karate in Italia e una fonte di ispirazione per tutti gli appassionati del settore.