Karate. Due settimi posti per i ragazzi dello Shotokan di Sesto

SESTO FIORENTINO – Due settimi posti che lasciano ben sperare per il futuro dei ragazzi agonisti dell’Accademia Karate Shotokan di Sesto Fiorentino. Nessun podio questa volta, ma una grande crescita sportiva per gli atleti sestesi. Lo scorso week end si sono svolti i Campionati Italiani di Karate a Squadre Sociali, di kata (le forme) e kumite (il combattimento). La società nero-ocra di Sesto Fiorentino ha schierato tre squadre nelle categorie giovanili, inedite e pronte a tutto. La compagine maschile di kumite, nonostante un sorteggio avverso, supera, contro ogni aspettativa, due delle favorite al titolo: la squadra delle Fiamme Oro e dell’Universal Center. Si ferma poi al terzo incontro opposta al più forte Team Talarico giunto poi terzo in categoria. Incontri adrenalinici portati avanti con il cuore da parte di tutti i componenti: settimi in Italia su 22 ASD: Alan, Alessio, Dario, Cesare, Matteo e Leonardo. Poco da fare, invece, per la squadra femminile di kumite composta da Viola, Angelica e Lucia. Opposte alle pugliesi si fermano al primo incontro con uno 0-2 che non lascia dubbi. Non vengono in seguito ripescate. Prima esperienza per la squadra di kata maschile composta da Riccardo, Matteo e Samuele: eseguono una buona prova ma pochissimi decimi di penalità sul punteggio finale non permettono la prosecuzione della squadra nel tabellone. Sabato in gara anche Ilaria nuovamente in presto allo Sport Target Karate Castelfranco nella squadra Assoluti di kata femminile: purtroppo si ferma al primo turno di gara ma è stato un importante test match per le prossime competizioni internazionali.