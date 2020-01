SESTO FIORENTINO – Eerdio partito alla grande peremiliano Corsi all’Arena Fighters di Agliana a Pistoia. Un nuovo successo per il Kenshikai Karate-Do Italia, domenica scorsa 12 gennaio Kenshikai era presente all’Arena Fighters. Ed è stato un esordio con vittoria per l’atleta Emiliano Corsi all’Arena Fighters, premiato anche come miglior combattente.