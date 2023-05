Karate, l’AKS Sesto sbaraglia il campo all'”Open di Postunia” con una “manita” di medaglie d’0r0

SESTO FIORENTINO – Nell’ultimo fine settimana, l’Accademia Karate Shotokan di Sesto Fiorentino ha conquistato il primo posto come Club al torneo internazionale “Open di Postumia” di karate, tenutosi in Slovenia con la partecipazione di ben otto nazioni e 63 club. Gli atleti “griffati” AKS hanno fornito grandi prestazioni sia nella specialità Kata sia nel Kumite, […]

SESTO FIORENTINO – Nell’ultimo fine settimana, l’Accademia Karate Shotokan di Sesto Fiorentino ha conquistato il primo posto come Club al torneo internazionale “Open di Postumia” di karate, tenutosi in Slovenia con la partecipazione di ben otto nazioni e 63 club. Gli atleti “griffati” AKS hanno fornito grandi prestazioni sia nella specialità Kata sia nel Kumite, portando a casa ben 5 medaglie d’oro, 3 d’argento e 11 di bronzo. “È un risultato straordinario – si legge in una nota – che riempie il club sestese di orgoglio e che conferma il duro lavoro e la dedizione di tutti gli allenatori e atleti”.

Iniziamo con gli atleti che hanno conquistato le medaglie d’oro: Ilaria Paoletti (Kata Sen F), Marta Andreini (Kata Cad F), Leonardo Ulqinaku (Kumite Jun +76kg), Lucia Metti (Kumite Jun Open) e Andrea Senatori (Kata Sen M, ha partecipato come atleta in prestito dagli amici delle Tre Pietre Karate). Tutto il club, atleti, genitori e supporter, vanno i ringraziamenti ai tecnici straordinari che hanno svolto un ruolo fondamentale nel successo del club. Un ringraziamento speciale va a Lorenzo Zaccarello Galeotti, Virginia Castellucci, Nicola Piccolomini e Leonardo Marchi. La loro guida, il loro supporto e la loro dedizione sono stati indispensabili per portare i karateka sestesi alla vittoria. Un esempio di professionalità e passione.

Contemporaneamente, si è svolta un’altra competizione con una piccola delegazione AKS presente. Il coach Stefano Marchi ha accompagna al trofeo Csen Coppa città di Livorno Angelica Balloni, Elisa Acomanni e Nicholas Melani che nel kumite conquistano rispettivamente un oro, un argento e un quinto posto. L’Accademia Karate Shotokan è una società sportiva affiliata alla Fijlkam, l’unica Federazione Italiana riconosciuta dal Coni per l’insegnamento e la promozione del Karate. Per maggiori informazioni contattare Leonardo Marchi al numero di telefono 3356817050 o via e-mail all’indirizzo leonardo@aks.it.