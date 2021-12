Kenshikai karate di Sesto Fiorentino porta a casa 21 medaglie

SESTO FIORENTINO – Dopo un lungo periodo di inattività sul tatami, finalmente domenica 12 dicembre il Kenshikai karate di Sesto Fiorentino ha potuto partecipare presso il Pala Melo di Quarrata al primo trofeo regionale di kata interstile under 15. Sul tatami sono saliti oltre 70 atleti under 15 eseguendo forme marziali denominate Kata, dove in […]

SESTO FIORENTINO – Dopo un lungo periodo di inattività sul tatami, finalmente domenica 12 dicembre il Kenshikai karate di Sesto Fiorentino ha potuto partecipare presso il Pala Melo di Quarrata al primo trofeo regionale di kata interstile under 15. Sul tatami sono saliti oltre 70 atleti under 15 eseguendo forme marziali denominate Kata, dove in base al punteggio di valutazione è stata stilata la classifica dei finalisti.

La Kenshikai karate di Sesto Fiorentino porta a casa un grande bottino di medaglie grazie ai suoi atleti: 6 medaglie d’oro, 10 medaglie d’argento e 5 medaglie di bronzo. Nella categoria assoluta under 10 si aggiunge al medagliere anche 1 medaglia d’oro e 1 d’argento e per gli over 10 una di bronzo.

Sicuramente si è svolta una splendida giornata all’insegna del Karate e dell’amicizia.