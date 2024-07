Knorr-Bremse e Misericordia di Campi Bisenzio, collaborazione sempre più stretta: 10.000 euro per l’ambulanza neonatale

CAMPI BISENZIO – Diecimila euro per l’ambulanza neonatale della Misericordia di Campi. Un progetto su cui l’associazione punta molto e che da tempo ha avviato una raccolta fondi per realizzarlo. Sono quelli donati dalla Knorr-Bremse Rail Systems Italia, azienda leader della progettazione e produzione di sistemi frenanti ed altri sistemi di bordo per veicoli ferroviari. […]

CAMPI BISENZIO – Diecimila euro per l’ambulanza neonatale della Misericordia di Campi. Un progetto su cui l’associazione punta molto e che da tempo ha avviato una raccolta fondi per realizzarlo. Sono quelli donati dalla Knorr-Bremse Rail Systems Italia, azienda leader della progettazione e produzione di sistemi frenanti ed altri sistemi di bordo per veicoli ferroviari. Un rapporto di collaborazione, quello fra le due realtà, nato ai tempi del Covid e che si è rafforzato con il passare del tempo. Come dimostra la significativa donazione, ma anche l’accordo, presentato ieri, che prevede l’offerta di prestazioni mediche, sia esami diagnostici che visite specialistiche, presso i laboratori medici della Misericordia dove i dipendenti Knorr-Bremse, potranno beneficiare della copertura di parte dei costi da parte dell’azienda e della Misericordia stessa.

In ottica Family Care, ogni dipendente potrà inoltre richiedere per sé o per un familiare con difficoltà motorie ausili medici come stampelle, carrozzine, medicinali a domicilio oppure il supporto di un’ambulanza per il trasporto del malato verso le strutture sanitarie per visite mediche. Un’ultima parte dell’accordo è dedicata al volontariato aziendale, nel quale Knorr-Bremse Rail Systems Italia è attiva da anni e che prevede la possibilità per i/le dipendenti di dedicare due giornate di volontariato nel corso dell’anno alla Misericordia regolarmente retribuite dall’azienda. Il frutto di una collaborazione, come già detto in precedenza, consolidata negli anni con varie iniziative, dalla distribuzione di tamponi anti-Covid per le proprie persone, al supporto dato per fornire beni di primaria necessità per i rifugiati Ucraini. A ufficializzare entrambe le notizie, da una parte Simone Mantero, CEO di Knorr-Bremse Rail Systems Italia, ed Edoardo Cocchi, direttore HR dell’azienda, dall’altra Cristiano Biancalani, Provveditore della Misericordia di Campi, e Cristian Cesari, presidente Cda Ambulatori della Misericordia.

La festa della Misericordia di Campi Bisenzio, che si svolge ogni anno nel parco di Villa Il Palagio, rappresenta da dieci anni un momento imperdibile nel mondo del volontariato e dell’associazionismo della Piana. Quest’anno le offerte raccolte sono state destinate all’acquisto di una ambulanza adibita al trasporto neonatale protetto: per questo anche Knorr-Bremse ha contribuito con una propria offerta all’acquisto del mezzo di soccorso, che “coprirà” tutto il territorio regionale, in modo particolare per quanto riguarda i transfer di bambini verso l’ospedale Meyer.

“Gli accordi raggiunti in questi anni con la Misericordia di Campi Bisenzio coniugano il lavoro con il benessere delle nostre persone e delle loro famiglie – ha detto Simone Mantero – Investire nel well-being aziendale è un modo per condividere i valori della nostra azienda che sono la responsabilità, la passione e l’affidabilità. È con grande orgoglio e soddisfazione che ogni anno registriamo una piena adesione dei nostri dipendenti alle attività di solidarietà sul territorio. Questo vuol dire che la sussidiarietà e la responsabilità sociale d’impresa sono nel Dna delle nostre persone”. “Per raggiungere gli obiettivi e investire sulla crescita aziendale è necessario contribuire al benessere delle nostre persone, – ha aggiunto Edoardo Cocchi – è fondamentale quindi che la nostra azienda investa in progetti focalizzati anche sul benessere fisico e psicologico dei propri collaboratori, in un giusto bilanciamento ed equilibrio tra vita familiare e vita professionale. Soltanto così si possono adottare politiche efficaci di retention e di attraction. L’accordo con la Misericordia di Campi Bisenzio va proprio nella direzione di offrire, con un approccio olistico di welfare, un supporto concreto alle famiglie ed al territorio che ci ospita grazie anche alle attività di

volontariato aziendale”.

“Sono due – ha detto Cristiano Biancalani – gli aspetti che mi preme sottolineare: la sensibilità dimostrata da Knorr-Bremse Rail Systems Italia nei nostri confronti, grazie alla collaborazione instaurata con Ambulatori della Misericordia. Ma anche l’attenzione, grazie alla donazione fatta con grande generosità, per l’acquisto dell’ambulanza neonatale, un obiettivo che ci siamo prefissati di raggiungere in modo da fornire un altro, significativo servizio a favore della cittadinanza”. “Ambulatori della Misericordia – ha concluso Cristian Cesari – è una realtà che da sempre guarda con attenzione al tessuto produttivo del territorio di riferimento e in cui opera e al benessere e alla salute di ogni singolo lavoratore. Per questo abbiamo accolto con soddisfazione la proposta arrivata da Knorr-Bremse Rail Systems Italia con cui abbiamo instaurato un importante accordo di collaborazione che spero possa essere ancora più proficuo con il passare del tempo”.