Knorr-Bremse Rail Systems Italia innova (e rinnova) la sede di Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Knorr-Bremse Rail Systems Italia, alla presenza del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, del sindaco della Città metropolitana di Firenze, Dario Nardella, e delle autorità locali, ha inaugurato oggi, martedì 5 aprile, il rinnovato lay-out del sito e la creazione di nuovi uffici “nell’ottica – si legge in una nota – di un’azienda innovation oriented”. “Unire innovazione, formazione e sviluppo occupazionale è un punto decisivo della nostra strategia di crescita per il territorio metropolitano fiorentino – ha detto Nardella – e per questo siamo lieti di partecipare all’inaugurazione di questi nuovi spazi, anche come segno di una presenza aperta e che dialoga con le istituzioni e la cittadinanza”.

“Siamo molto orgogliosi della presenza Knorr-Bremse Rail Systems Italia in Toscana, – ha aggiunto Giani – la nostra regione ha scommesso e sta scommettendo fortemente sulla mobilità su ferro, fatta di un potenziamento combinato di materiale rotabile nuovo, più confortevole, moderno, tecnologicamente adeguato e investimenti infrastrutturali. Per questo la presenza a Campi Bisenzio di un colosso della progettazione, produzione e integrazione di sistemi frenanti per veicoli su rotaia è quanto mai strategica e apprezzata”.

“Knorr-Bremse Rail Systems Italia guarda avanti per dare forma al futuro dei sistemi di trasporto ferroviario e rispondere, come ha sempre fatto, con prodotti innovativi e di eccellenza, – ha detto Simone Mantero, amministratore delegato dell’azienda – abbiamo investito nell’aggiornamento del sito produttivo, introducendo nuove tecnologie con una attenzione particolare anche alle persone ai vari livelli dell’organizzazione globale dell’azienda. Ringrazio le autorità per la loro presenza, la loro visita, gradita e importante, testimonia la vicinanza dell’azienda alle realtà economiche e politiche del territorio”.

Nello stabilimento di Campi Bisenzio, Knorr-Bremse Rail Systems Italia ha investito infatti oltre 1 milione di euro nella ottimizzazione degli spazi, raddoppiando l’area testing e ha implementato e riorganizzato la logistica, introducendo nuovi strumenti tecnologici e nuove soluzioni per ridurre i percorsi e i tempi di attraversamento delle merci. Non a caso, Knorr-Bremse Rail Systems Italia è impegnata da tempo in processi di modernizzazione e di digitalizzazione per rispondere alle sfide che lo scenario economico politico internazionale impongono. Oltre a un magazzino automatizzato connesso a un complesso sistema di logistica interna, sono stati introdotti strumenti digitali per la gestione dell’avanzamento della produzione, il monitoraggio della cella di lavoro, nonché il controllo a distanza della qualità e affidabilità della strumentazione. L’automatizzazione dei reparti di produzione e della supply chain ha portato all’eliminazione di tutti gli archivi cartacei presenti in azienda. Il tutto supportato da un moderno ed efficiente sistema di Business Intelligence. Due sistemi automatizzati sono stati implementati nella gestione degli acquisti.

Con 97 milioni di fatturato nel 2021 (+13% rispetto all’anno precedente) e 150 dipendenti, Knorr-Bremse Rail Systems Italia si conferma quindi l’azienda leader nel settore ferroviario per progettazione, produzione e integrazione di sistemi frenanti e altri sistemi di sicurezza destinati a treni, metro, tram e veicoli su rotaia di tutto il mondo. Il sito è particolarmente impegnato nelle attività di revisione degli apparati freno pneumatici e idraulici delle maggiori flotte circolanti in ambito regionale, alta velocità e trasporto pubblico locale. Il service è inoltre attivo direttamente negli impianti dei maggiori player nazionali come Trenitalia, Trenord, Gest, Atac, Atm per attività di supporto sul campo. Knorr-Bremse è leader mondiale per i sistemi frenanti e fornitore di riferimento di sistemi per la sicurezza di veicoli commerciali e su rotaia. I prodotti del gruppo Knorr-Bremse hanno contribuito in maniera determinante a una maggiore sicurezza ed efficienza energetica del trasporto su rotaia e su strada nel mondo.