“Kohlhaas” al Teatro Manzoni

CALENZANO – “Kohlhaas” è lo spettacolo di Marco Baliani e Remo Rostagno tratto dal racconto “Michele Kohlhaas” di Heinrich von Kleist, con Marco Baliani che sarà in scena venerdì 18 novembre alle 21.15 al Teatro Manzoni. La regia è di Maria Maglietta. Produzione Trickster Teatro. Kohlhaas è un monologo tratto dal “Michael Kohlhaas” di Heinrich von Kleist, interpretato da Marco Baliani. Generalmente indicato come uno degli spettacoli da cui prese il via il genere del teatro di narrazione italiano, il monologo, scritto più di trent’anni fa da Marco Baliani e Remo Rostagno, prevede un attore solo seduto su una sedia (unico elemento scenografico) intento a raccontare. Messo in scena per la prima volta nel 1990, Kohlhaas è diventato presto un vero e proprio cavallo di battaglia di Baliani, che lo ha rappresentato negli anni oltre un migliaio di volte.

L’attore narra la storia di un mercante di cavalli, vittima della corruzione dominante della giustizia statale, divenuto brigante a causa dei torti subiti. Comencini e Mario Martone. Tra i lavori più recenti, la regia e la scrittura del testo per lo spettacolo Decamerone. Vizi virtù passioni e Giocando con Orlando (anche interprete) con Stefano Accorsi. Come attore e autore, insieme a Maria Maglietta, ha realizzato lo spettacolo Identità. Biglietti: Intero 14 euro, ridotto over 65, soci Coop, allievi Scuola Foà – 12 euro. prevendite su www.ticketone.it – prenotazioni: prenotazioni@teatromanzonicalenzano.it