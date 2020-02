L’informazione tra vero e falso. Nuovo incontro al circolo Mcl Aurora con il direttore di Toscana Oggi

LASTRA A SIGNA – “Informazione, verità e/o fake news”: nuovo appuntamento, per gli incontri di scuola politica, al circolo Mcl Aurora di San Martino a Gangalandi. Per una serata, mercoledì 19 febbraio con inizio alle 21 (il circolo è in via Leon Battista Alberti 37 a Lastra a Signa), in cui si parlerà di come scindere – e soprattutto scrivere o non scrivere – le notizie vere da quelle false. Ospite sarà Domenico Mugnaini, direttore del settimanale “Toscana Oggi”, mentre il moderatore sarà Pellegrino Giornale. Mugnaini, giornalista professionista, ha iniziato la propria carriera giovanissimo collaborando, fra l’altro, prima con “L’Osservatore Toscano” e poi con “Toscana Oggi” fino dalla sua fondazione. Negli ultimi anni ha fatto parte dell’ ufficio stampa di Palazzo Vecchio, durante la prima giunta Domenici, per poi far parte delle redazioni delle agenzie Asca e Ansa. Agenzia, quest’ultima, che ha lasciato nel luglio scorso per assumere la direzione di Toscana Oggi.