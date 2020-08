L’8 settembre ripartono le attività dei nidi d’infanzia

LASTRA A SIGNA – Riprenderanno l’8 settembre le attività e i servizi dei nidi d’infanzia del Comune di Lastra a Signa: Skolè, Carcheri, Lastra a Signa e I Caci. In particolare in quella data faranno ingresso tutti i bambini che già frequentavano gli anni precedenti, mentre dal 14 settembre potranno partire i nuovi inserimenti, come da programma e orari stabiliti con gli educatori.

Nei prossimi giorni l’ufficio Pubblica Istruzione del Comune invierà a tutti i genitori una comunicazione per avere la conferma dell’ammissione proposta in sede di formazione della graduatoria e per convocare una riunione preliminare, che si terrà i primi giorni di settembre, dove saranno spiegati i dettagli e tutte le informazioni per l’accesso al servizio.

Le strutture, spiega l’amministrazione comunale, riapriranno in rispetto delle linee guida anti-Covid sia nazionali che regionali. Durante l’anno educativo sarà effettuata una continua sanificazione degli arredi e dei locali. Gli educatori indosseranno la mascherina mentre per i bambini non sarà obbligatoria.