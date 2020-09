L’8 settembre torna a Lastra a Signa la festa della Rificolona: in programma sfilata e concorso

LASTRA A SIGNA – Martedì 8 settembre torna a Lastra a Signa la festa della Rificolona promossa dal Ccn Lastra Shopping e dalla Misericordia di Lastra a Signa con il patrocinio del Comune in collaborazione con la Casa del Popolo di Tripetetolo, Parrocchia della Natività, Gruppo storico dei Castelli di Lastra e Malmantile e Gruppo Fratres donatori del sangue. Alle 21 il ritrovo è fissato presso la casa del Popolo di Tripetetolo, da dove partirà la sfilata verso il centro storico con arrivo e premiazioni in piazza Garibaldi. E’ previsto un concorso dove saranno premiate la Rificolona più bella, il più giovane con la Rificolona, il più anziano con la Rificolona, la Rificolona più bersagliata, la Rificolona artigianale più originale (fuori concorso). Potranno sfilare tutte le Rificolone ma saranno ammesse al concorso solo quelle munite di tagliando numerato che viene consegnato a tutte le rificolone acquistate presso i seguenti negozi: Cartaria Lastrigiana di via XXIV Maggio, Tabaccheria Nesti via Gramsci, Tabaccheria Ange via Diaz, R&R edicola in via Gramsci e Cartoleria Scarabocchio in via XXIV Maggio.