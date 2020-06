La ASD Pallavolo Sestese Maschile rientra in palestra in sicurezza

SESTO FIORENTINO – “Da lunedì 15 giugno tutte le nostre squadre, Serie C, Under 18, Under 16, Under 14 e Under 12 sono rientrate alla storica Palestra Biagiotti in via Vannini sanificata ed impostata per attuare le procedure corrette anticovid, con due allenamenti settimanali effettuati in palestra ed uno all’aperto per ogni compagine”. E’ quanto […]

SESTO FIORENTINO – “Da lunedì 15 giugno tutte le nostre squadre, Serie C, Under 18, Under 16, Under 14 e Under 12 sono rientrate alla storica Palestra Biagiotti in via Vannini sanificata ed impostata per attuare le procedure corrette anticovid, con due allenamenti settimanali effettuati in palestra ed uno all’aperto per ogni compagine”. E’ quanto afferma l presidente dell’ADS Pallavolo sestese maschile Angolo Berti.

“I nostri atleti che avevano già iniziato a muoversi dal 4 maggio con programmi all’aperto e individuali, – prosegue Berti – erano impazienti di ricominciare e lo hanno dimostrato già dai primi allenamenti, comportandosi diligentemente e rispettando le norme di sicurezza previste dalla società. Ogni giorno nell’impianto vengono effettuati due allenamenti con un ora di intervallo tra uno e l’altro per permettere la sanificazione del piano palestra e delle attrezzature, che poi viene nuovamente effettuato a fine giornata.Ancora non c’è utilizzo degli spogliatoi, i ragazzi arrivano già pronti per l’allenamento e seguono il protocollo federale”. Berti ringrazia anche i dirigenti e la direzione tecnica e sportiva “per aver coordinato ed attuato tutte le attività a ad aver ridotto ai soli mesi di marzo e aprile l’attività ‘casalinga’ degli atleti che sono comunque stati invitati a rimanere pronti con dei programmi individuali”.

“La cosa che mi ha fatto immensamente piacere in questo inizio settimana – continua Berti – è la gioia negli occhi degli atleti per essere rientrati finalmente in palestra che è stata infinita (i sorrisi li intuivo solamente sotto le mascherine). Un grazie particolare va anche alle famiglie che si sono dimostrate collaborative, assistendo i ragazzi nel programma di attenzione alle procedure e accogliendo con grande positività e con partecipazione questo nuovo inizio.Senza dimenticare che a settembre riprenderà anche l’attività dei più piccoli del Volley S3 Red e Green che in questo momento non siamo in grado di richiamare in palestra.

Dovrà essere questo un segnale di ritorno alla normalità, che tutti noi auspichiamo possa avvenire nel breve periodo, per tornare ad allenarsi senza vincoli e ristrettezze, un segnale di ripartenza che sia di buon auspicio per tutto il movimento pallavolistico toscano e fiorentino in particolare”.