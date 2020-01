La Banca dell’Esperienza e il ricordo di Alfredo Fabbri

SESTO FIORENTINO – Musica, parole e disegni, sculture e dipinti, il gruppo di volontari della Banca dell’Esperienza ha così ricordato Alfredo Fabbri scomparso il 26 aprile del 2019 a 85 anni. Alfredo Fabbri era disegnatore e scultore appassionato, tra i suoi lavori anche la ricostruzione con disegni e mappe del Pinocchio di Rilli, un creativo a tutto tondo come ricordano gli amici. Con un tratto e uno stile molto fresco e piacevole ha realizzato una serie di opere alcune di queste donate all’Auser e alla Banca dell’Esperienza dove svolgeva l’attività di volontariato. A lui, ieri 21 gennaio nei locali dell’Auser di via Pasolini, è stato dedicato un pomeriggio tra video, musica, letture di alcune delle sue poesie e dei suoi racconti scritti a mano su un quaderno. Gli amici di Alfredo hanno voluto dedicargli una esposizione di oggetti e lavori che Fabbri aveva realizzato, alcuni di questi messi a disposizione dalla famiglia. La coordinatrice della Banca dell’Esperinza Paola Del Vecchio, il presidente dell’Auser Sesto Fiorentino Stefano Sturlini e gli amici dell’associazione che raccoglie le memorie orali e scritte degli anziani, hanno consegnato alla famiglia di Alfredo una targa per ricordare lo stretto legame tra Fabbri e la Banca dell’Esperienza. E.A.