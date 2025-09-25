“La Bandiera” al Teatro della Limonaia



SESTO FIORENTINO – Il 26 settembre alle 20.15 al Teatro della Limonaia nell’ambito di Intercity si terrà un incontro con Guillem Clue che parlerà della sua scrittura. Il 26, 27, 28 settembre alle 20.30 andrà in scena “La Bandiera. Al Damunt dels nostres cants” di Guillem Clua, scene, costumi, luci e regia Dimitri Milopulos,con Daniele Bonaiuti, Roberto Gioffrè, Sebastiano Spada, Giulia Weber, aiuto regia Marta Giusti, assistente Federico Franchina, traduzione Pino Tierno, produzione Teatro della Limonaia ETS. In prima assoluta in italiano.

Una commedia particolarmente tragica. Un padre (strano e, a tratti, apparentemente mitomane e inverosimile), due figli (uno stucchevole e “sistemato”, l’altro fallace e accattone), una strana presenza femminile (una specie di segretaria con il compito di scrivere la biografia del padre), un invito a cena nell’attico del padre sotto l’ombra di un’enorme bandiera, scomoda e inaspettata, di cui non ci è concesso sapere la nazionalità. La serata si rivelerà molto più di una semplice cena in famiglia. Molti aspetti delle vite dei componenti di questa apparentemente “normale” famiglia finalmente si sveleranno e porteranno a situazioni esilaranti e impossibili da gestire. Sotto lo sguardo scettico della strana segretaria si susseguiranno fatti scomodi e racconti di storie apparentemente inverosimili, litigi e recriminazioni, paure e giudizi. Un testo che indaga con leggerezza sul potere della mente, sul confine tra amore e follia, sulla difficoltà nell’esprimere i propri sentimenti e sulla necessità di farlo.